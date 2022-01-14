Путину сообщили о результатах переговоров с США по безопасности

О необходимости добиться от Вашингтона и НАТО гарантий безопасности ранее заявил сам президент. Позже, 17 декабря 2021 г., Министерство иностранных дел опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения альянса на восток, ближе к российским границам.