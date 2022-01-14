Путину сообщили о результатах переговоров с США по безопасности
Президенту России Владимиру Путину доложили о результатах переговоров российской стороны с США по гарантиям безопасности, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Президент проинформирован. И в настоящее время мы ждем письменных формулировок от наших оппонентов. После этого уже будет окончательный анализ», — заявил Песков.
О необходимости добиться от Вашингтона и НАТО гарантий безопасности ранее заявил сам президент. Позже, 17 декабря 2021 г., Министерство иностранных дел опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения альянса на восток, ближе к российским границам.
10 января в Женеве российская и американская делегация обсудили гарантии безопасности. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. 13 января в Вене прошло заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.