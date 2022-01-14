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Володин призвал США реализовывать договоренности Путина и Байдена

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к американским конгрессменам, призвав их заняться реализацией договоренностей, достигнутых между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, а не пытаться «запугивать» Москву санкциями.

«Президенты наших стран договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности. В этой связи необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать. Подумайте о последствиях. Ни к чему хорошему ваша истерия не приведет», — написал он в своем Telegram-канале.

Володин напомнил, что Путин и Байден в ходе телефонного разговора, состоявшегося 30 декабря 2021 г., договорились вести серьезный и содержательный диалог по гарантиям безопасности, которые Россия потребовала предоставить от США и НАТО. Документы, опубликованные Министерством иностранных дел (МИД), подразумевают отказ североатлантического альянса от расширения на восток и его возвращение к границам 1997 г., а также предоставление обязательств по неразмещению баз и ударных систем на территории сопредельных с Россией стран. Переговоры, согласно договоренностям глав государств, должны быть нацелены на достижение реальных результатов, подчеркнул спикер Госдумы.

Однако американские законодатели угрожают России санкциями, отметил он. Так, 12 января на сайте американского сената был опубликован законопроект, предполагающий введение против России санкций в случае ее вторжения на Украину. Согласно документу, имущество президента России, премьер-министра, глав МИДа, Минобороны и генштаба на территории США будет заблокировано, им также запретят въезд на территорию США. Под ограничения должны попасть по выбору американского президента минимум три из 12 указанных российских финансовых институтов — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, «Московский кредитный банк», «Альфа-банк», Россельхозбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. Издание Washington Post отмечало, что администрация Байдена поддерживает документ.

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Володин подчеркнул, что санкции «никого не пугают, только разрушают отношения». Он призвал конгрессменов осознать ответственность перед международным сообществом: США своими действиями ввергают многие страны «в огромные проблемы и опасности», пояснил председатель Госдумы. Он добавил, что у России «есть, чем постоять за себя». Володин напомнил, что страна обладает оружием, которого у других нет.

10 января в Женеве российская и американская делегации обсудили гарантии безопасности. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. 13 января в Вене прошло заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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