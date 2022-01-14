Володин призвал США реализовывать договоренности Путина и Байдена

Володин напомнил, что Путин и Байден в ходе телефонного разговора, состоявшегося 30 декабря 2021 г., договорились вести серьезный и содержательный диалог по гарантиям безопасности, которые Россия потребовала предоставить от США и НАТО. Документы, опубликованные Министерством иностранных дел (МИД), подразумевают отказ североатлантического альянса от расширения на восток и его возвращение к границам 1997 г., а также предоставление обязательств по неразмещению баз и ударных систем на территории сопредельных с Россией стран. Переговоры, согласно договоренностям глав государств, должны быть нацелены на достижение реальных результатов, подчеркнул спикер Госдумы.