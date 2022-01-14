Борис Грызлов назначен новым послом России в Белоруссии

Грызлов с 2001 по 2003 г. возглавлял Министерство внутренних дел России, в 2002 г. был избран председателем высшего совета «Единой России». На протяжении двух созывов, с 2003 по 2011 г., был председателем Госдумы. С 2001 г. входил в Совет безопасности РФ, с 2004 по 2016 г. являлся постоянным членом Совбеза. В 2004-2011 гг. также был председателем парламентского собрания Союза Белоруссии и России, в 2005-2007 гг. — председателем Межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического сообщества (МПА ЕврАзЭС).