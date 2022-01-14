Борис Грызлов назначен новым послом России в Белоруссии
Бывший спикер Госдумы Борис Грызлов назначен новым послом России в Белоруссии. Приказ об утверждении Грызлова на должность подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован 14 января на официальном портале правовой информации.
71-летний Грызлов ранее уже исполнял дипломатические поручения. С 2015 г. он является полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Украине, куда также входят представители Украины и ОБСЕ. Как сообщали ранее «Ведомости», именно «бесплодная» работа в группе и стала причиной поиска вакансии для политика.
С марта 2021 г. должность российского посла в Минске занимал Евгений Лукьянов, его предшественником на этом посту был экс-губернатор Иркутской области и экс-сенатор Дмитрий Мезенцев, который сейчас является секретарем Союзного государства России и Белоруссии.
Грызлов с 2001 по 2003 г. возглавлял Министерство внутренних дел России, в 2002 г. был избран председателем высшего совета «Единой России». На протяжении двух созывов, с 2003 по 2011 г., был председателем Госдумы. С 2001 г. входил в Совет безопасности РФ, с 2004 по 2016 г. являлся постоянным членом Совбеза. В 2004-2011 гг. также был председателем парламентского собрания Союза Белоруссии и России, в 2005-2007 гг. — председателем Межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического сообщества (МПА ЕврАзЭС).