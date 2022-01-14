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Борис Грызлов назначен новым послом России в Белоруссии

Ведомости

Бывший спикер Госдумы Борис Грызлов назначен новым послом России в Белоруссии. Приказ об утверждении Грызлова на должность подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован 14 января на официальном портале правовой информации.

71-летний Грызлов ранее уже исполнял дипломатические поручения. С 2015 г. он является полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Украине, куда также входят представители Украины и ОБСЕ. Как сообщали ранее «Ведомости», именно «бесплодная» работа в группе и стала причиной поиска вакансии для политика.

С марта 2021 г. должность российского посла в Минске занимал Евгений Лукьянов, его предшественником на этом посту был экс-губернатор Иркутской области и экс-сенатор Дмитрий Мезенцев, который сейчас является секретарем Союзного государства России и Белоруссии.

Грызлов с 2001 по 2003 г. возглавлял Министерство внутренних дел России, в 2002 г. был избран председателем высшего совета «Единой России». На протяжении двух созывов, с 2003 по 2011 г., был председателем Госдумы. С 2001 г. входил в Совет безопасности РФ, с 2004 по 2016 г. являлся постоянным членом Совбеза. В 2004-2011 гг. также был председателем парламентского собрания Союза Белоруссии и России, в 2005-2007 гг. — председателем Межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического сообщества (МПА ЕврАзЭС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных