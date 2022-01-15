Два зятя Назарбаева покинули руководящие посты в нацкомпаниях

Ранее английская газета The Telegraph опубликовала материал, в котором утверждается, что Алия Назарбаева вывела из Казахстана $300 млн, купив на них недвижимость в Лондоне, Дубае и частный самолет. Информация об этом якобы стала известна после того, как она подала в Великобритании иск против своих финансовых консультантов, обвинив их в незаконном присвоении ее денег. Издание сообщило со ссылкой на судебные документы, что Назарбаева объясняла происхождение средств продажей бизнеса на родине в 2006 г.