Два зятя Назарбаева покинули руководящие посты в нацкомпаниях
Председатель правления «Казтрансойл» Димаш Досанов и председатель правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев покинули свои должности, сообщается на сайте госфонда «Самрук-Казына». Их полномочия прекращены досрочно 14 января решением советов директоров нацкомпаний.
Досанов является мужем Алии Назарбаевой — младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Шарипбаева называют мужем другой дочери экс-президента, Дариги.
Досанов был назначен на руководящий пост 6 августа 2016 г., вскоре после женитьбы на младшей дочери Назарбаева, сообщает также издание Orda. Шарипбаев стал председателем правления нацкомпании также после вступления в брак с дочерью экс-президента.
Ранее английская газета The Telegraph опубликовала материал, в котором утверждается, что Алия Назарбаева вывела из Казахстана $300 млн, купив на них недвижимость в Лондоне, Дубае и частный самолет. Информация об этом якобы стала известна после того, как она подала в Великобритании иск против своих финансовых консультантов, обвинив их в незаконном присвоении ее денег. Издание сообщило со ссылкой на судебные документы, что Назарбаева объясняла происхождение средств продажей бизнеса на родине в 2006 г.
После начала протестов Нурсултан Назарбаев ни разу не появлялся на публике. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил своего предшественника на посту главы Совбеза страны, который тот занимал с 1991 г. Позднее пресс-секретарь Назарбаева заявил, что 81-летний лидер нации поддерживает регулярные контакты с Токаевым и передал ему пост добровольно.