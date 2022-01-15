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Два зятя Назарбаева покинули руководящие посты в нацкомпаниях

Ведомости

Председатель правления «Казтрансойл» Димаш Досанов и председатель правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев покинули свои должности, сообщается на сайте госфонда «Самрук-Казына». Их полномочия прекращены досрочно 14 января решением советов директоров нацкомпаний.

Досанов является мужем Алии Назарбаевой — младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Шарипбаева называют мужем другой дочери экс-президента, Дариги.

Досанов был назначен на руководящий пост 6 августа 2016 г., вскоре после женитьбы на младшей дочери Назарбаева, сообщает также издание Orda. Шарипбаев стал председателем правления нацкомпании также после вступления в брак с дочерью экс-президента.

Ранее английская газета The Telegraph опубликовала материал, в котором утверждается, что Алия Назарбаева вывела из Казахстана $300 млн, купив на них недвижимость в Лондоне, Дубае и частный самолет. Информация об этом якобы стала известна после того, как она подала в Великобритании иск против своих финансовых консультантов, обвинив их в незаконном присвоении ее денег. Издание сообщило со ссылкой на судебные документы, что Назарбаева объясняла происхождение средств продажей бизнеса на родине в 2006 г.

После начала протестов Нурсултан Назарбаев ни разу не появлялся на публике. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил своего предшественника на посту главы Совбеза страны, который тот занимал с 1991 г. Позднее пресс-секретарь Назарбаева заявил, что 81-летний лидер нации поддерживает регулярные контакты с Токаевым и передал ему пост добровольно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных