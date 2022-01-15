В Казахстане задержали бывшего замминистра энергетики
В Казахстане по подозрению в причастности к необоснованному повышению цен на газ задержан вице-министр энергетики республики Жумабай Карагаев, сообщило в субботу Агентство по финансовому мониторингу. Ранее в этот же день стало известно об отставке Карагаева.
«Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области», — говорится на сайте агентства.
Карагаева по постановлению суда заключили под стражу на два месяца. Дополнительная информация о деле замминистра не разглашается в интересах следствия, отмечается в сообщении.
15 января на сайте премьер-министра Казахстана появилось сообщение об освобождении Карагаева от должности вице-министра энергетики. Карагаев в разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области. Пост вице-министра энергетики он занимал с декабря 2019 г.
Ранее в Казахстане по делу бывшего главы Комитета национальной безопасности страны (КНБ) Карима Масимова были задержаны два его бывших заместителя — начальник Службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
Массовые протесты в Казахстане начались в городах Жанаозен и Актау на западе страны на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ. Уже к 6 января протесты охватили большую часть страны, их участники стали предъявлять политические требования, включая отставку правительства. В некоторых городах демонстрации переросли в столкновения с полицией, поджоги и мародерство. По оценке президента Токаева, экономический ущерб от беспорядков может составить $2-3 млрд. До 19 января на территории всей страны действует режим чрезвычайного положения.