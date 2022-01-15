В Казахстане задержали бывшего замминистра энергетики

Массовые протесты в Казахстане начались в городах Жанаозен и Актау на западе страны на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ. Уже к 6 января протесты охватили большую часть страны, их участники стали предъявлять политические требования, включая отставку правительства. В некоторых городах демонстрации переросли в столкновения с полицией, поджоги и мародерство. По оценке президента Токаева, экономический ущерб от беспорядков может составить $2-3 млрд. До 19 января на территории всей страны действует режим чрезвычайного положения.