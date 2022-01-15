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Политика

В Казахстане задержали бывшего замминистра энергетики

Ведомости

В Казахстане по подозрению в причастности к необоснованному повышению цен на газ задержан вице-министр энергетики республики Жумабай Карагаев, сообщило в субботу Агентство по финансовому мониторингу. Ранее в этот же день стало известно об отставке Карагаева.

«Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области», — говорится на сайте агентства.

Карагаева по постановлению суда заключили под стражу на два месяца. Дополнительная информация о деле замминистра не разглашается в интересах следствия, отмечается в сообщении.

15 января на сайте премьер-министра Казахстана появилось сообщение об освобождении Карагаева от должности вице-министра энергетики. Карагаев в разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области. Пост вице-министра энергетики он занимал с декабря 2019 г.

Ранее в Казахстане по делу бывшего главы Комитета национальной безопасности страны (КНБ) Карима Масимова были задержаны два его бывших заместителя — начальник Службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

Массовые протесты в Казахстане начались в городах Жанаозен и Актау на западе страны на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ. Уже к 6 января протесты охватили большую часть страны, их участники стали предъявлять политические требования, включая отставку правительства. В некоторых городах демонстрации переросли в столкновения с полицией, поджоги и мародерство. По оценке президента Токаева, экономический ущерб от беспорядков может составить $2-3 млрд. До 19 января на территории всей страны действует режим чрезвычайного положения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных