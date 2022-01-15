В Польше предложили ввести санкции против поддерживающих Путина знаменитостей
Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил о необходимости санкций против знаменитостей, которые поддерживают президента России Владимира Путина. Такое предложение депутат Европарламента высказал в интервью изданию El Confidencial. Дополнительные санкции нужно ввести в случае эскалации конфликта на Украине, в Грузии и Казахстане, считает Ващиковский.
По его словам, для сдерживания России следует вводить больше санкций, чем в 2014 г., а общество должно «осознавать цену, которую приходится платить за путинскую империалистическую политику».
«Мы должны ввести санкции против знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, спортсменов, художников или ученых, которые путешествуют без каких-либо последствий. Недопустимо, чтобы московский «Спартак» играл в Мадриде, пока российские солдаты воюют на Донбассе или в Казахстане», — сказал депутат Европарламента.
Ващиковский заявил, что российский президент хочет положить конец так называемой стратегии открытых дверей НАТО и вывести войска с восточного фланга. Собеседник издания сравнил такие цели Путина с тем, что происходило в Европе в 19 веке, когда не существовало таких международных институтов как ОБСЕ, НАТО и ЕС.
Экс-министр напомнил и об отношении Путина к распаду СССР.
«Несколько лет назад он заявил, что распад Советского Союза был величайшей трагедией в мире и самой страшной катастрофой в истории России. Он хочет восстановить могущество России до уровня СССР. Во времена холодной войны миром правили две страны. Мы не можем вернуться к этому недемократическому состоянию», — сказал Ващиковский.
12 января на сайте сената США был опубликован законопроект, в котором предлагается ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Имущество президента России, премьер-министра, глав МИД, Министерства обороны и генштаба на территории США будет заблокировано, им также запретят въезд на территорию страны.
В Кремле оценивают опубликованный сенатом США законопроект как крайне негативный, предложенные ограничительные меры фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В январе совет Европейского союза (ЕС) продлил еще на шесть месяцев, до 31 июля 2022 г., экономические санкции в отношении России, введенные в 2014 г. из-за ситуации на Украине.