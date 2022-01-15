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В Польше предложили ввести санкции против поддерживающих Путина знаменитостей

Ведомости

Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил о необходимости санкций против знаменитостей, которые поддерживают президента России Владимира Путина. Такое предложение депутат Европарламента высказал в интервью изданию El Confidencial. Дополнительные санкции нужно ввести в случае эскалации конфликта на Украине, в Грузии и Казахстане, считает Ващиковский.

По его словам, для сдерживания России следует вводить больше санкций, чем в 2014 г., а общество должно «осознавать цену, которую приходится платить за путинскую империалистическую политику».

«Мы должны ввести санкции против знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, спортсменов, художников или ученых, которые путешествуют без каких-либо последствий. Недопустимо, чтобы московский «Спартак» играл в Мадриде, пока российские солдаты воюют на Донбассе или в Казахстане», — сказал депутат Европарламента.

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Ващиковский заявил, что российский президент хочет положить конец так называемой стратегии открытых дверей НАТО и вывести войска с восточного фланга. Собеседник издания сравнил такие цели Путина с тем, что происходило в Европе в 19 веке, когда не существовало таких международных институтов как ОБСЕ, НАТО и ЕС.

Экс-министр напомнил и об отношении Путина к распаду СССР.

«Несколько лет назад он заявил, что распад Советского Союза был величайшей трагедией в мире и самой страшной катастрофой в истории России. Он хочет восстановить могущество России до уровня СССР. Во времена холодной войны миром правили две страны. Мы не можем вернуться к этому недемократическому состоянию», — сказал Ващиковский.

12 января на сайте сената США был опубликован законопроект, в котором предлагается ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Имущество президента России, премьер-министра, глав МИД, Министерства обороны и генштаба на территории США будет заблокировано, им также запретят въезд на территорию страны.

В Кремле оценивают опубликованный сенатом США законопроект как крайне негативный, предложенные ограничительные меры фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В январе совет Европейского союза (ЕС) продлил еще на шесть месяцев, до 31 июля 2022 г., экономические санкции в отношении России, введенные в 2014 г. из-за ситуации на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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