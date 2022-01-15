В Польше предложили ввести санкции против поддерживающих Путина знаменитостей

«Несколько лет назад он заявил, что распад Советского Союза был величайшей трагедией в мире и самой страшной катастрофой в истории России. Он хочет восстановить могущество России до уровня СССР. Во времена холодной войны миром правили две страны. Мы не можем вернуться к этому недемократическому состоянию», — сказал Ващиковский.