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В Польше ввели режим киберугрозы

Ведомости

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ввел на территории республики режим киберугрозы начальной степени, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительственный центр безопасности страны.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении первой степени угрозы ALFA-CRP на территории всей страны», — говорится в сообщении центра.

Причиной введения такого режима в Польше стал «потенциальный риск угрозы безопасности систем передачи данных». При этом в организации не стали пояснять, в чем заключаются эти угрозы.

«Это прежде всего сигнал службам, заботящимся о безопасности, и всей государственной администрации проявлять особую бдительность. То есть государственная администрация обязана проводить усиленный мониторинг состояния безопасности телеинформационных систем», — добавили в центре.

Согласно закону о борьбе с терроризмом, степень угрозы ALFA-CRP является самой низкой из четырех степеней опасности. До этого такой режим вводился в республике на период проведения Цифрового саммита ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных