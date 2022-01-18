В Польше ввели режим киберугрозы
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ввел на территории республики режим киберугрозы начальной степени, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительственный центр безопасности страны.
«Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении первой степени угрозы ALFA-CRP на территории всей страны», — говорится в сообщении центра.
Причиной введения такого режима в Польше стал «потенциальный риск угрозы безопасности систем передачи данных». При этом в организации не стали пояснять, в чем заключаются эти угрозы.
«Это прежде всего сигнал службам, заботящимся о безопасности, и всей государственной администрации проявлять особую бдительность. То есть государственная администрация обязана проводить усиленный мониторинг состояния безопасности телеинформационных систем», — добавили в центре.
Согласно закону о борьбе с терроризмом, степень угрозы ALFA-CRP является самой низкой из четырех степеней опасности. До этого такой режим вводился в республике на период проведения Цифрового саммита ООН.