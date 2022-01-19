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Захарова сообщила о подготовке встречи Лаврова и Блинкена в Женеве

Ведомости

Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкеном предположительно пройдет 21 января в Женеве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что накануне состоялся телефонный разговор Лаврова и Блинкена, посвященный гарантиям безопасности. «О встрече договорились, сейчас эта встреча прорабатывается. Действительно, звучала дата 21 января, [место проведения встречи] Женева. Я видела, что госдеп уже ее объявил», — пояснила дипломат ( цитата по ТАСС). Она отметила, что российская сторона уже начала подготовку к встрече.

Ранее руководитель пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Блинкен и Лавров обсудили прошедшие на прошлой неделе переговоры по архитектуре европейской безопасности. В МИДе уточнили, что диалог состоялся по инициативе Вашингтона. Сообщается, что Блинкен подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий по деэскалации ситуации на Украине, военную агрессию против которой, как утверждают в Вашингтоне, планирует Россия.

Российско-американские консультации прошли в Женеве 10 января, за ними 12 января последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — дискуссии по линии ОБСЕ в Вене. По итогам переговоров соглашения по ключевым требованиям России — гарантий невступления в НАТО Украины и Грузии, отвода военной инфраструктуры альянса из Восточной Европы и вывоза с континента американского ядерного оружия — достичь не удалось. По словам Лаврова, Россия до сих пор ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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