Захарова сообщила о подготовке встречи Лаврова и Блинкена в Женеве
Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкеном предположительно пройдет 21 января в Женеве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что накануне состоялся телефонный разговор Лаврова и Блинкена, посвященный гарантиям безопасности. «О встрече договорились, сейчас эта встреча прорабатывается. Действительно, звучала дата 21 января, [место проведения встречи] Женева. Я видела, что госдеп уже ее объявил», — пояснила дипломат ( цитата по ТАСС). Она отметила, что российская сторона уже начала подготовку к встрече.
Ранее руководитель пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Блинкен и Лавров обсудили прошедшие на прошлой неделе переговоры по архитектуре европейской безопасности. В МИДе уточнили, что диалог состоялся по инициативе Вашингтона. Сообщается, что Блинкен подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий по деэскалации ситуации на Украине, военную агрессию против которой, как утверждают в Вашингтоне, планирует Россия.
Российско-американские консультации прошли в Женеве 10 января, за ними 12 января последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — дискуссии по линии ОБСЕ в Вене. По итогам переговоров соглашения по ключевым требованиям России — гарантий невступления в НАТО Украины и Грузии, отвода военной инфраструктуры альянса из Восточной Европы и вывоза с континента американского ядерного оружия — достичь не удалось. По словам Лаврова, Россия до сих пор ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности.