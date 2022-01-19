В правительстве Словакии назвали российскую принадлежность Крыма безальтернативной
Вице-премьер Словакии Рихард Сулик призвал к развитию отношений с Москвой: Крым останется частью России, а введенные против нее санкции только вредят. Об этом он заявил в интервью газете Pravda, передает ТАСС.
«Страны должны между собой торговать. Некоторые наши [словацкие] экспортеры понесли ущерб [от антироссийских санкций]. Санкции приносят вред, а россияне в любом случае не вернут Крым [Украине]. Нужно смотреть вперед и строить отношения [с РФ]», — сказал он.
Представители высшего руководства других стран Евросоюза, по словам Сулика, разделяют такой взгляд. Об этом они говорят «за закрытыми дверями» заседаний в ЕС. При этом ситуация на границе России и Украины имеет негативное влияние на отношения стран ЕС с Москвой, подчеркнул он.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.