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В правительстве Словакии назвали российскую принадлежность Крыма безальтернативной

Ведомости

Вице-премьер Словакии Рихард Сулик призвал к развитию отношений с Москвой: Крым останется частью России, а введенные против нее санкции только вредят. Об этом он заявил в интервью газете Pravda, передает ТАСС.

«Страны должны между собой торговать. Некоторые наши [словацкие] экспортеры понесли ущерб [от антироссийских санкций]. Санкции приносят вред, а россияне в любом случае не вернут Крым [Украине]. Нужно смотреть вперед и строить отношения [с РФ]», — сказал он.

Представители высшего руководства других стран Евросоюза, по словам Сулика, разделяют такой взгляд. Об этом они говорят «за закрытыми дверями» заседаний в ЕС. При этом ситуация на границе России и Украины имеет негативное влияние на отношения стран ЕС с Москвой, подчеркнул он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных