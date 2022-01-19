Газета
Политика

Spiegel узнал о расследовании в отношении двух министров Германии

Ведомости

Прокуратура Берлина ведет расследование, фигурантами которого являются члены президиума партии «Зеленые», в том числе ее сопредседатели — Анналена Бербок и Роберт Хабек, сообщил Der Spiegel, передает «Интерфакс». Сейчас Бербок занимает пост министра иностранных дел Германии, а Хабек — министра экономики и вице-канцлера. 

Издание сообщило, что в 2020 г. члены президиума «Зеленых» незаконно получили по 1500 евро «коронавирусных» выплат, которые сами себе определили и выплатили. По данным издания, расследование ведется в отношении всех членов президиума, в том числе Рикарда Ланга и Джамила Шефера, директора партии Михаэля Келльнера и казначея Марка Урбача. Прокуратура и партия подтвердили проведение расследования. 

Бербок обвиняли в получении «коронавирусной» выплаты еще во время предвыборной кампании. В мае 2021 г. в эфире ток-шоу Бербок заявила, что речь идет о «рождественском бонусе», который она задекларировала. Она отметила, что не сообщила о выплате спикеру бундестага, хотя должна была, но теперь сожалеет об этом. 

26 сентября в Германии состоялись очередные парламентские выборы. На них были избраны члены 20-го созыва бундестага (федерального парламента Германии). Это первые выборы с 2005 г., на которых ХДС не возглавляла занимавшая тогда пост канцлера Ангела Меркель. Победила на выборах Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Новым канцлером ФРГ был избран Олаф Шольц от СДПГ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных