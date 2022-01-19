Spiegel узнал о расследовании в отношении двух министров Германии
Прокуратура Берлина ведет расследование, фигурантами которого являются члены президиума партии «Зеленые», в том числе ее сопредседатели — Анналена Бербок и Роберт Хабек, сообщил Der Spiegel, передает «Интерфакс». Сейчас Бербок занимает пост министра иностранных дел Германии, а Хабек — министра экономики и вице-канцлера.
Издание сообщило, что в 2020 г. члены президиума «Зеленых» незаконно получили по 1500 евро «коронавирусных» выплат, которые сами себе определили и выплатили. По данным издания, расследование ведется в отношении всех членов президиума, в том числе Рикарда Ланга и Джамила Шефера, директора партии Михаэля Келльнера и казначея Марка Урбача. Прокуратура и партия подтвердили проведение расследования.
Бербок обвиняли в получении «коронавирусной» выплаты еще во время предвыборной кампании. В мае 2021 г. в эфире ток-шоу Бербок заявила, что речь идет о «рождественском бонусе», который она задекларировала. Она отметила, что не сообщила о выплате спикеру бундестага, хотя должна была, но теперь сожалеет об этом.
26 сентября в Германии состоялись очередные парламентские выборы. На них были избраны члены 20-го созыва бундестага (федерального парламента Германии). Это первые выборы с 2005 г., на которых ХДС не возглавляла занимавшая тогда пост канцлера Ангела Меркель. Победила на выборах Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Новым канцлером ФРГ был избран Олаф Шольц от СДПГ.