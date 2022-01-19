Spiegel узнал о расследовании в отношении двух министров Германии

Бербок обвиняли в получении «коронавирусной» выплаты еще во время предвыборной кампании. В мае 2021 г. в эфире ток-шоу Бербок заявила, что речь идет о «рождественском бонусе», который она задекларировала. Она отметила, что не сообщила о выплате спикеру бундестага, хотя должна была, но теперь сожалеет об этом.