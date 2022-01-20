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Песков назвал условие проведения переговоров Путина и Байдена

Ведомости

Решение о проведении переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет принято после того, как американская сторона даст ответы на предложения России по гарантиям безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президенты сами принимают решения о своих контактах. И после того, как ситуация с ответом американской стороны будет прояснена, уже тогда будет понимание, на какой стадии президенты решат подключиться к продолжению диалога», — заявил Песков.

Он отметил, что США и НАТО демонстрируют определенную готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с безопасностью в Европе, однако они не готовы обсуждать вопросы, принципиальные для России, например непринятие Украины в НАТО. «Все это еще предстоит прояснить, а главное, что ответы на эти вопросы нам предстоит узнать из тех письменных документов, которые мы ожидаем на днях», — сказал Песков.

17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

Российско-американские консультации прошли в Женеве 10 января, за ними 12 января последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — дискуссии по линии ОБСЕ в Вене. По итогам переговоров соглашения по ключевым требованиям России — гарантий невступления в НАТО Украины и Грузии, отвода военной инфраструктуры альянса из Восточной Европы и вывоза с континента американского ядерного оружия — достичь не удалось. По словам Лаврова, Россия до сих пор ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности.

Ранее по теме: МИД подтвердил переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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