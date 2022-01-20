Песков назвал условие проведения переговоров Путина и Байдена
Решение о проведении переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет принято после того, как американская сторона даст ответы на предложения России по гарантиям безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президенты сами принимают решения о своих контактах. И после того, как ситуация с ответом американской стороны будет прояснена, уже тогда будет понимание, на какой стадии президенты решат подключиться к продолжению диалога», — заявил Песков.
Он отметил, что США и НАТО демонстрируют определенную готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с безопасностью в Европе, однако они не готовы обсуждать вопросы, принципиальные для России, например непринятие Украины в НАТО. «Все это еще предстоит прояснить, а главное, что ответы на эти вопросы нам предстоит узнать из тех письменных документов, которые мы ожидаем на днях», — сказал Песков.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Российско-американские консультации прошли в Женеве 10 января, за ними 12 января последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — дискуссии по линии ОБСЕ в Вене. По итогам переговоров соглашения по ключевым требованиям России — гарантий невступления в НАТО Украины и Грузии, отвода военной инфраструктуры альянса из Восточной Европы и вывоза с континента американского ядерного оружия — достичь не удалось. По словам Лаврова, Россия до сих пор ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности.