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Песков ответил на слова Байдена о последствиях в случае вторжения на Украину

Ведомости

Заявления с угрозами и предупреждениями в адрес России за ее гипотетические действия звучат на ежедневной основе и не способствуют разрядке напряженности в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Так он ответил на заявление президента США Джо Байдена о последствиях для Москвы в случае эскалации конфликта на Украине. По его словам, среди ограничений может быть запрет для России проводить операции с долларами.

«Мы неоднократно на подобные заявления реагировали, комментировали. Не думаю, что нужно продолжать комментировать, потому что заявления фактически повторяются под кальку», — отметил представитель Кремля. Подобные заявления только способствуют дестабилизации обстановки в Европе, считает он.

«Мы полагаем, что они никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе. И более того — все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинского руководства, которые что называется под сурдинку могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока. Мы опасаемся в этой связи», — резюмировал Песков.

Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске военнослужащих и техники к границам Украины. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.

Ранее по теме: Байден заявил о последствиях для России в случае эскалации на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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