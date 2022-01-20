Песков ответил на слова Байдена о последствиях в случае вторжения на Украину
Заявления с угрозами и предупреждениями в адрес России за ее гипотетические действия звучат на ежедневной основе и не способствуют разрядке напряженности в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
Так он ответил на заявление президента США Джо Байдена о последствиях для Москвы в случае эскалации конфликта на Украине. По его словам, среди ограничений может быть запрет для России проводить операции с долларами.
«Мы неоднократно на подобные заявления реагировали, комментировали. Не думаю, что нужно продолжать комментировать, потому что заявления фактически повторяются под кальку», — отметил представитель Кремля. Подобные заявления только способствуют дестабилизации обстановки в Европе, считает он.
«Мы полагаем, что они никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе. И более того — все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинского руководства, которые что называется под сурдинку могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока. Мы опасаемся в этой связи», — резюмировал Песков.
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске военнослужащих и техники к границам Украины. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.