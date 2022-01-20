Экс-генсек НАТО рассказал о шутке Путина про название штаб-квартиры альянса
Президент России Владимир Путин на первом заседании совета Россия — НАТО предложил переименовать штаб-квартиру альянса в «Дом Советов», чем привел в ужас польскую делегацию, рассказал в интервью Foreign Policy бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон. Тогда этот политик был также председателем совета Россия — НАТО и совета Евроатлантического партнерства.
«Он [Путин] сказал: "Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы являетесь председателем Североатлантического совета, и что вы также являетесь председателем Совета Евроатлантического партнерства, а теперь вы являетесь председателем Совета Россия — НАТО. Могу я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?"», — рассказал Робертсон.
Политик уточнил, что «совет» в данном случае означало «советский». Переводчик, по его словам, уловил игру слов Путина и донес содержание в корректной форме.
«Польская делегация была в ужасе. Но это была шутка, и такова была атмосфера в то время», — добавил Робертсон.
По его словам, тогда Россия и НАТО начали сотрудничать во многих областях, которые представляли общий интерес. Речь шла в том числе о борьбе с терроризмом, а также о поиске и спасении подводных лодок.
Британец Робертсон занимал пост генерального секретаря НАТО с октября 1999 по январь 2004 г. Тогда альянс стремился к более тесному сотрудничеству с Россией, отметил политик.