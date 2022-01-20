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Экс-генсек НАТО рассказал о шутке Путина про название штаб-квартиры альянса

Ведомости

Президент России Владимир Путин на первом заседании совета Россия — НАТО предложил переименовать штаб-квартиру альянса в «Дом Советов», чем привел в ужас польскую делегацию, рассказал в интервью Foreign Policy бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон. Тогда этот политик был также председателем совета Россия — НАТО и совета Евроатлантического партнерства.

«Он [Путин] сказал: "Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы являетесь председателем Североатлантического совета, и что вы также являетесь председателем Совета Евроатлантического партнерства, а теперь вы являетесь председателем Совета Россия — НАТО. Могу я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?"», — рассказал Робертсон.

Политик уточнил, что «совет» в данном случае означало «советский». Переводчик, по его словам, уловил игру слов Путина и донес содержание в корректной форме.

«Польская делегация была в ужасе. Но это была шутка, и такова была атмосфера в то время», — добавил Робертсон.

По его словам, тогда Россия и НАТО начали сотрудничать во многих областях, которые представляли общий интерес. Речь шла в том числе о борьбе с терроризмом, а также о поиске и спасении подводных лодок.

Британец Робертсон занимал пост генерального секретаря НАТО с октября 1999 по январь 2004 г. Тогда альянс стремился к более тесному сотрудничеству с Россией, отметил политик.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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