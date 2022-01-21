Песков допустил перенос срока оглашения послания Путина Федеральному собранию

«Мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень этой кривой очередной волны. Если это будут пиковые значения, наверное, конечно, будет иметь смысл какое-то время подождать, пару недель. Тем более что по опыту других стран в целом предсказуемо развитие этой волны и ее продолжительность. Будем смотреть», — сказал он.