Песков допустил перенос срока оглашения послания Путина Федеральному собранию
Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию могут перенести ввиду ситуации с коронавирусом, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень этой кривой очередной волны. Если это будут пиковые значения, наверное, конечно, будет иметь смысл какое-то время подождать, пару недель. Тем более что по опыту других стран в целом предсказуемо развитие этой волны и ее продолжительность. Будем смотреть», — сказал он.
Однако прямой связи между распространением штамма коронавируса «омикрон», из-за которого растет заболеваемость COVID-19, и решением о переносе оглашения послания нет, уточнил Песков. По его словам, Кремль при проведении подобных мероприятий уже научился принимать необходимые меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором.
Песков добавил, что точных сроков оглашения послания Федеральному собранию пока нет. В конце декабря пресс-секретарь сообщил, что оно запланировано на начало 2022 г. и подготовка уже началась.
В 2021 г. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 21 апреля. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.
В начале ноября 2021 г. на юге Африки обнаружили новый штамм коронавируса, который впоследствии получил название «омикрон». Его особенность заключается в наличии 32 мутаций — это больше, чем у всех известных ранее вариантов инфекции. Как объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подобные изменения повышают заразность штамма. Он распространяется быстрее, но реже вызывает тяжелое течение COVID-19. В ноябре заболеваемость коронавирусом в мире стала расти, в России очередной подъем начался в январе.
По данным оперштаба, за последние сутки в стране выявили рекордные за всю пандемию 49 513 случаев заражения после 38 850 днем ранее. Скончались 692 пациента с COVID-19. За все время коронавирус подтвердился почти у 11 млн граждан, из которых практически 10 млн выздоровели, 324 752 умерли. Уровень коллективного иммунитета в России к 14 января оценивался в 63,7% при цели в 80%.