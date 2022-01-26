США ищут альтернативу российскому газу для Европы
Власти США ведут переговоры с крупнейшими поставщиками природного газа из Северной Африки, Ближнего Востока и Азии, которые потенциально смогут поставлять топливо в Европу в случае сокращения поставок газа из России, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы также работаем над выявлением дополнительных объемов нероссийского природного газа из Северной Африки и Ближнего Востока, Азии и Соединенных Штатов. Мы ведем переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить добычу природного газа и распределить эти объемы среди европейских покупателей», — заявила Псаки. По ее словам, возможное сокращение поставок российского топлива окажет минимальное влияние на цены в Соединенных Штатах.
23 января газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации Джо Байдена сообщила, что США с экспортерами природного газа ведет переговоры о поставках газа в Европу в случае сокращения поставок из России. О переговорах по поставкам газа в ЕС писал и Reuters. По данным агентства, представители госдепа США поинтересовались у компаний, способны ли они компенсировать поставки российского газа, если возникнет такая необходимость.
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае вторжения на Украину. Документ под названием «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также вводит санкции против международной межбанковской системы SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции».
Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России планов нападения на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.