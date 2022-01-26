Захарова оценила слова Блинкена об агрессии России на своей же границе

Материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины стали появляться в западных СМИ осенью прошлого года. В частности, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки писал, будто на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. На фоне этого Запад стал говорить о санкциях, которые будут введены в отношении России при вторжении на Украину. Кроме того, НАТО объявил об усилении своего присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг республики.