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Захарова оценила слова Блинкена об агрессии России на своей же границе

Ведомости

Оказывается, Россия напала сама на себя, написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) страны Мария Захарова, комментируя слова государственного секретаря США Энтони Блинкена, будто Россия проявляет агрессию на своей же границе.

«Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс «агрессию России на ее границах». Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ», — высказалась Захарова.

О «продуктивном разговоре» с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс Блинкен рассказал вчера на своей странице в Twitter. По его словам, они обсуждали важность «скоординированного ответа на российскую агрессию на ее границе с Украиной», а также «противодействия экономическому насилию со стороны Пекина».

Российский МИД неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на территорию Украины. Комментируя скопление войск на границе с республикой, в министерстве и Кремле сказали, что страна перемещает их только в рамках своей территории по собственному усмотрению.

Материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины стали появляться в западных СМИ осенью прошлого года. В частности, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки писал, будто на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. На фоне этого Запад стал говорить о санкциях, которые будут введены в отношении России при вторжении на Украину. Кроме того, НАТО объявил об усилении своего присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг республики. 

Ранее по теме: Захарова ответила на заявление Британии о вторжении на Украину «монголов и татар»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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