Захарова оценила слова Блинкена об агрессии России на своей же границе
Оказывается, Россия напала сама на себя, написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) страны Мария Захарова, комментируя слова государственного секретаря США Энтони Блинкена, будто Россия проявляет агрессию на своей же границе.
«Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс «агрессию России на ее границах». Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ», — высказалась Захарова.
О «продуктивном разговоре» с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс Блинкен рассказал вчера на своей странице в Twitter. По его словам, они обсуждали важность «скоординированного ответа на российскую агрессию на ее границе с Украиной», а также «противодействия экономическому насилию со стороны Пекина».
Российский МИД неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на территорию Украины. Комментируя скопление войск на границе с республикой, в министерстве и Кремле сказали, что страна перемещает их только в рамках своей территории по собственному усмотрению.
Материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины стали появляться в западных СМИ осенью прошлого года. В частности, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки писал, будто на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. На фоне этого Запад стал говорить о санкциях, которые будут введены в отношении России при вторжении на Украину. Кроме того, НАТО объявил об усилении своего присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг республики.