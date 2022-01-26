ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Полномочия российской делегации пытались оспорить по инициативе парламентариев от Литвы и Украины. Их предложение было вынесено на голосование, поскольку набрало необходимую согласно регламенту поддержку. Это уже третья попытка оспорить полномочия делегации после возвращения России в ПАСЕ в 2019 г. Ранее попытки опротестовать полномочия российской делегации предпринимались в 2020 и 2021 годах, но они также не находили поддержки большинства членов ассамблеи.