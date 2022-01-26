Газета
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Ведомости

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов ратифицировали полномочия российской делегации, проголосовав за соответствующую резолюцию, говорится в опубликованном документе. За принятие этого решения выступили 97 депутатов из 142.

В заявлении ПАСЕ говорится, что «ратификация полномочий российской делегации будет способствовать содержательному диалогу, ведущему к конкретным результатам». Ранее глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил, что парламентарии из РФ откажутся от дальнейшей работы на сессии в случае любого ущемления их прав.

По мнению постпреда РФ при Совете Европы Ивана Солтановского, попытки оспорить полномочия российской делегации предпринимаются по двум причинам — чтобы максимально осложнить деятельность делегации и создать нужный информационный фон, представить сам факт оспаривания полномочий как некую «дипломатическую победу».

Полномочия российской делегации пытались оспорить по инициативе парламентариев от Литвы и Украины. Их предложение было вынесено на голосование, поскольку набрало необходимую согласно регламенту поддержку. Это уже третья попытка оспорить полномочия делегации после возвращения России в ПАСЕ в 2019 г. Ранее попытки опротестовать полномочия российской делегации предпринимались в 2020 и 2021 годах, но они также не находили поддержки большинства членов ассамблеи.

Ранее по теме: МИД обвинил Францию в ограничениях работы представителей России в ПАСЕ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных