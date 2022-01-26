ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов ратифицировали полномочия российской делегации, проголосовав за соответствующую резолюцию, говорится в опубликованном документе. За принятие этого решения выступили 97 депутатов из 142.
В заявлении ПАСЕ говорится, что «ратификация полномочий российской делегации будет способствовать содержательному диалогу, ведущему к конкретным результатам». Ранее глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил, что парламентарии из РФ откажутся от дальнейшей работы на сессии в случае любого ущемления их прав.
По мнению постпреда РФ при Совете Европы Ивана Солтановского, попытки оспорить полномочия российской делегации предпринимаются по двум причинам — чтобы максимально осложнить деятельность делегации и создать нужный информационный фон, представить сам факт оспаривания полномочий как некую «дипломатическую победу».
Полномочия российской делегации пытались оспорить по инициативе парламентариев от Литвы и Украины. Их предложение было вынесено на голосование, поскольку набрало необходимую согласно регламенту поддержку. Это уже третья попытка оспорить полномочия делегации после возвращения России в ПАСЕ в 2019 г. Ранее попытки опротестовать полномочия российской делегации предпринимались в 2020 и 2021 годах, но они также не находили поддержки большинства членов ассамблеи.