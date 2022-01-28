Столтенберг заявил об отсутствии уверенности в намерениях России по Украине
Североатлантический альянс не знает о планах России относительно Украины и будет принимать решения, исходя из дальнейшего развития ситуации, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы не знаем о намерениях России. Мы постоянно оцениваем ситуацию, усилили свое присутствие после 2014 г. и будем принимать дальнейшие решения в зависимости от развития ситуации... Мы продолжаем считать, что лучшее решение – это дипломатия», — заявил Столтенберг (цитата по «РИА Новости»). По его словам, НАТО продолжит сигнализировать России, что в случае нападения на Украину она заплатит высокую цену.
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Кроме того, СМИ до сих пор публикуют сообщения о скоплении российских военных на границе с Украиной. При этом Кремль и российский МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы подобных планов. Они отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.
Кроме того, 24 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит оснований говорить, что Россия собирается вторгнуться на Украину, как утверждают на Западе. Аналогичную точку зрения выразил и министр обороны республики Алексей Резников.