Газета
Политика

МИД запретил въезд в Россию нескольким представителям стран ЕС

Ведомости

Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну руководителям нескольких европейских частных военных компаний (ЧВК), представителям силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти части стран - членов ЕС за продвижение антироссийской политики, говорится на сайте МИДа.

«Российские ответные меры коснулись, в первую очередь, руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают. Ответный список также пополнили представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран - членов ЕС», — говорится в сообщении. Все те, кому теперь запрещен въезд в Россию, несут «персональную ответственность» за продвижение антироссийской политики и мер, которые ущемляют законные права русскоязычных людей и СМИ.

МИД проинформировал о своем решении представительство ЕС в России. В министерстве предложили Брюсселю прислушаться к людям, которые призывают отказаться от тупиковой санкционной политики в отношении России и ее союзников. «Это – важная предпосылка к восстановлению стабильности и безопасности на евроатлантическом пространстве, а также к нормализации климата международных отношений», — отметили в министерстве.

Обсуждение новых санкций против Москвы началось на фоне публикаций в ряде западных СМИ, в которых говорилось о стягивании российских войск к границе с Украиной. По оценке Совета национальной безопасности Украины, на рубежах страны сосредоточено около 127 000 российских военнослужащих. В госдепе считают, что Россия может применить военную силу к западному соседу уже в феврале. В Москве планы военной агрессии категорически отрицают и заявляют, что перемещают войска на территории России по своему усмотрению.

Ранее по теме: Зеленский заявил об отсутствии роста напряженности между Украиной и Россией

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных