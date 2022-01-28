МИД запретил въезд в Россию нескольким представителям стран ЕС
Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну руководителям нескольких европейских частных военных компаний (ЧВК), представителям силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти части стран - членов ЕС за продвижение антироссийской политики, говорится на сайте МИДа.
«Российские ответные меры коснулись, в первую очередь, руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают. Ответный список также пополнили представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран - членов ЕС», — говорится в сообщении. Все те, кому теперь запрещен въезд в Россию, несут «персональную ответственность» за продвижение антироссийской политики и мер, которые ущемляют законные права русскоязычных людей и СМИ.
МИД проинформировал о своем решении представительство ЕС в России. В министерстве предложили Брюсселю прислушаться к людям, которые призывают отказаться от тупиковой санкционной политики в отношении России и ее союзников. «Это – важная предпосылка к восстановлению стабильности и безопасности на евроатлантическом пространстве, а также к нормализации климата международных отношений», — отметили в министерстве.
Обсуждение новых санкций против Москвы началось на фоне публикаций в ряде западных СМИ, в которых говорилось о стягивании российских войск к границе с Украиной. По оценке Совета национальной безопасности Украины, на рубежах страны сосредоточено около 127 000 российских военнослужащих. В госдепе считают, что Россия может применить военную силу к западному соседу уже в феврале. В Москве планы военной агрессии категорически отрицают и заявляют, что перемещают войска на территории России по своему усмотрению.