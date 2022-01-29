Белоруссия ввела продуктовое эмбарго в отношении еще двух стран

Одновременно с США санкции против Белоруссии ввели Совет ЕС и власти Великобритании. Пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии предусматривает рестрикции в отношении 11 юридических лиц, которые участвовали в преднамеренной перевозке мигрантов, их сборе на территории Белоруссии и транспортировке на границу стран. Также в список вошли субъекты химической отрасли, авиационного сектора и отрасли, которая производит запчасти для автомобилей.