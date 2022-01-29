Белоруссия ввела продуктовое эмбарго в отношении еще двух стран
В перечень стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго, правительство Белоруссии включило Лихтенштейн и Сербию, следует из постановления правительства №51 от 27 января 2022 года, о публикации которого на Национальном правовом интернет-портале сообщил «Интерфакс».
Под действием продовольственного эмбарго находятся страны Европейского союза, США, Канада, Албания, Великобритания, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария.
7 декабря кабмин республики принял постановление о введении с 1 января продовольственного эмбарго. Тогда сообщалось, что мера является ответом на санкции западных стран против Белоруссии. В перечне подлежащих запрету товаров содержатся свиньи и свинина, мясо КРС, некоторые субпродукты, различные виды другого мяса (в том числе соленое, сушеное или копченое), молочная продукция, овощи, орехи и фрукты, разные виды жира, колбасы, кондитерские изделия и другие товары.
2 декабря Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против 20 физических и 12 юридических лиц Белоруссии. В частности, ведомство запретило своим гражданам операции с новыми долговыми обязательствами Белоруссии, выпущенными после 2 декабря на срок более 90 дней.
Одновременно с США санкции против Белоруссии ввели Совет ЕС и власти Великобритании. Пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии предусматривает рестрикции в отношении 11 юридических лиц, которые участвовали в преднамеренной перевозке мигрантов, их сборе на территории Белоруссии и транспортировке на границу стран. Также в список вошли субъекты химической отрасли, авиационного сектора и отрасли, которая производит запчасти для автомобилей.