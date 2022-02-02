Посол назвал лживыми слова Псаки об использовании Россией химоружия
«Заявление официального представителя Белого дома — в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества. Свои построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством», — заявил Антонов.
Он напомнил, что США – единственная страна, которая не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химоружия и не ликвидировала его национальные запасы. Россия же полностью уничтожила имевшиеся запасы такого оружия, что было признано во всем мире.
Ранее в ходе брифинга Псаки заявила, что власти России якобы применяли химическое оружие, вторглись во многие страны за последние несколько лет и неоднократно предпринимали агрессивные шаги на мировой арене.
Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. В Москве, комментируя это, заявили, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.