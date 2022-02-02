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Посол назвал лживыми слова Псаки об использовании Россией химоружия

Ведомости

Заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки о якобы использовании Россией химического оружия является лживым и направлено на демонизацию страны, заявил посол России в США Анатолий Антонов в аккаунте дипмиссии в Facebook.

«Заявление официального представителя Белого дома — в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества. Свои построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством», — заявил Антонов.

Он напомнил, что США – единственная страна, которая не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химоружия и не ликвидировала его национальные запасы. Россия же полностью уничтожила имевшиеся запасы такого оружия, что было признано во всем мире.

Ранее в ходе брифинга Псаки заявила, что власти России якобы применяли химическое оружие, вторглись во многие страны за последние несколько лет и неоднократно предпринимали агрессивные шаги на мировой арене.

Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. В Москве, комментируя это, заявили, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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