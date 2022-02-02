Песков обвинил НАТО в обмане России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии угрозы войны между Россией и военным альянсом НАТО из-за возможных действий Украины после вступления в этот блок. Об этом он сказал в разговоре с журналистами, комментируя вчерашние высказывания главы государства Владимира Путина.
«Доктринально Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион Крым, и в этом случае эвентуально или гипотетически в будущем — в обозримом или в далеком будущем — мы можем столкнуться, когда член НАТО Украина может напасть на Российскую Федерацию. Учитывая количество националистически настроенных элементов, причем не только внизу, но и наверху в руководстве, этого нельзя исключать. И тогда мы столкнемся с угрозой войны России и блока НАТО», — сказал Песков.
Помимо этого, он напомнил о словах Путина в контексте расширения военного альянса НАТО на восток: по словам представителя Кремля, члены блока «в свое время нас просто обманули». В свою очередь, говоря о прозвучавшем в ответ на предложения России по гарантиям безопасности тезисе о политике «открытых дверей» альянса, Песков отметил: «тезис об этом нигде не зафиксирован, такого тезиса доктринально нет. В статье 10 устава говорится о том, что могут приниматься новые члены. Но про «открытые двери» нигде не говорится. И это тоже важно всем напомнить».
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. Ответы американская сторона и НАТО передали Москве 26 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток. Президент России Владимир Путин заявил, что в своем ответе США не учли «принципиальные озабоченности» Москвы.
1 февраля Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил, что возможность проведения военной операции для возврата Крыма отмечена в доктринальных документах Киева. «Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии — кто помешает-то — и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория, вопрос для нас в этом смысле закрыт… Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — сказал глава российского государства.