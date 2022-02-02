Песков обвинил НАТО в обмане России

1 февраля Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил, что возможность проведения военной операции для возврата Крыма отмечена в доктринальных документах Киева. «Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии — кто помешает-то — и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория, вопрос для нас в этом смысле закрыт… Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — сказал глава российского государства.