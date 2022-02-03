Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что во второй половине XXI в. Китай станет первой экономикой мира, страна уже сейчас лидирует по паритету покупательной способности. Глава государства назвал попытку сдерживания развития Китая Западом ошибочной. По мнению Путина, западные страны объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине из-за попыток сдерживать развитие страны.