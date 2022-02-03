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Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

Ведомости

Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня и являются образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее, говорится в статье президента России Владимира Путина «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее», написанной для китайского агентства «Синьхуа».

«И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее», — заявил Путин.

Он отметил, что в договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанном 21 год назад, определены основные принципы совместной работы: равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры и пережитков прошлого.

4 февраля Путин в ходе визита в Пекин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в открытии Олимпийских игр. В ходе визита главы России и Китая обсудят ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, отметил Путин в статье.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что во второй половине XXI в. Китай станет первой экономикой мира, страна уже сейчас лидирует по паритету покупательной способности. Глава государства назвал попытку сдерживания развития Китая Западом ошибочной. По мнению Путина, западные страны объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине из-за попыток сдерживать развитие страны.

Ранее по теме: Путин: Китай станет крупнейшей экономикой мира во второй половине XXI века

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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