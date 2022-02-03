В ДНР заявили о применении Киевом в Донбассе оружия НАТО

По ее словам, власти Украины стягивают к линии соприкосновения все больше вооружений, что приводит к новым обстрелам. «Украина накачивается сейчас вооружением, инструкторами, военными, которые совершенно точно не будут просто растворяться в воздухе», — отметила она. Никонорова призвала страны – гаранты минских соглашений пресечь поставки вооружений и принудить власти Украины к выполнению договоренностей.