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В ДНР заявили о применении Киевом в Донбассе оружия НАТО

Ведомости

Украинские войска применили оружие НАТО в Донбассе, военные обстреляли электрическую подстанцию в Еленовке, сообщила в интервью «РИА Новости» министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), полпред в контактной группе по урегулированию конфликта Наталья Никонорова.

«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 мм — это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», — заявила Никонорова.

По ее словам, власти Украины стягивают к линии соприкосновения все больше вооружений, что приводит к новым обстрелам. «Украина накачивается сейчас вооружением, инструкторами, военными, которые совершенно точно не будут просто растворяться в воздухе», — отметила она. Никонорова призвала страны – гаранты минских соглашений пресечь поставки вооружений и принудить власти Украины к выполнению договоренностей.

Ранее начальник управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявлял о том, что украинские спецслужбы совместно с западными готовят информационную кампанию, цель которой — обвинить ЛНР и ДНР, а также Россию в агрессии против Украины и ввести в заблуждение мировую общественность.

На следующем этапе планируется показать, что Украина успешно отразила якобы имеющую место «агрессию» ЛНР и ДНР и начала наступление на Донбасс. Киев планирует убедить мировую общественность и самих украинцев в правомерности действий вооруженных сил Украины. Действия в Донбассе объяснят освобождением территории от террористов, утверждают в ЛНР.

24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об угрозе военных действий в Донбассе. По его словам, большое количество вооруженных сил Украины сейчас собирается на границе с ДНР и ЛНР, что свидетельствует о наличии угрозы военных действий.

Ранее по теме: Песков заявил об угрозе военных действий в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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