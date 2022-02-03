В ДНР заявили о применении Киевом в Донбассе оружия НАТО
Украинские войска применили оружие НАТО в Донбассе, военные обстреляли электрическую подстанцию в Еленовке, сообщила в интервью «РИА Новости» министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), полпред в контактной группе по урегулированию конфликта Наталья Никонорова.
«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 мм — это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», — заявила Никонорова.
По ее словам, власти Украины стягивают к линии соприкосновения все больше вооружений, что приводит к новым обстрелам. «Украина накачивается сейчас вооружением, инструкторами, военными, которые совершенно точно не будут просто растворяться в воздухе», — отметила она. Никонорова призвала страны – гаранты минских соглашений пресечь поставки вооружений и принудить власти Украины к выполнению договоренностей.
Ранее начальник управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявлял о том, что украинские спецслужбы совместно с западными готовят информационную кампанию, цель которой — обвинить ЛНР и ДНР, а также Россию в агрессии против Украины и ввести в заблуждение мировую общественность.
На следующем этапе планируется показать, что Украина успешно отразила якобы имеющую место «агрессию» ЛНР и ДНР и начала наступление на Донбасс. Киев планирует убедить мировую общественность и самих украинцев в правомерности действий вооруженных сил Украины. Действия в Донбассе объяснят освобождением территории от террористов, утверждают в ЛНР.
24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об угрозе военных действий в Донбассе. По его словам, большое количество вооруженных сил Украины сейчас собирается на границе с ДНР и ЛНР, что свидетельствует о наличии угрозы военных действий.