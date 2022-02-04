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Названы имена основных претендентов на пост генсека НАТО

Ведомости

Бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер Эстонии Кая Каллас и экс-верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини были выдвинуты в качестве возможных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО, сообщило немецкое агентство dpa на своей странице в Twitter.

В августе 2021 г. испанская газета El Pais со ссылкой на дипломатические источники писала, что внутри организации существует широкий консенсус, чтобы нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга сменила женщина. В газете также уточнили, что новый глава НАТО будет избран весной 2022 г. в Мадриде. Тогда среди кандидатов, помимо вышеперечисленных имен, звучали кандидатуры экс-министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-президента Литвы Дали Грибаускайте и экс-президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.

Полномочия нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекут 30 сентября 2022 г. Он пребывал в этой должности с 2014 г., сменив на этом посту Андерса Фога Расмуссена. После окончания срока своих полномочий Столтенберг станет новым главой норвежского Центробанка, он вступит в должность в начале декабря текущего года. Окончательная дата будет определена после подписания трудового договора, которое состоится в ближайшее время.

62-летний Столтенберг был лидером социал-демократической Рабочей партии Норвегии с 2002 по 2014 г. и дважды занимал пост премьер-министра страны (в 2000-2001 и 2005-2013 гг.). В 1990-х возглавлял министерство торговли и энергетики Норвегии, а также министерство финансов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных