Названы имена основных претендентов на пост генсека НАТО
Бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер Эстонии Кая Каллас и экс-верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини были выдвинуты в качестве возможных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО, сообщило немецкое агентство dpa на своей странице в Twitter.
В августе 2021 г. испанская газета El Pais со ссылкой на дипломатические источники писала, что внутри организации существует широкий консенсус, чтобы нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга сменила женщина. В газете также уточнили, что новый глава НАТО будет избран весной 2022 г. в Мадриде. Тогда среди кандидатов, помимо вышеперечисленных имен, звучали кандидатуры экс-министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-президента Литвы Дали Грибаускайте и экс-президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.
Полномочия нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекут 30 сентября 2022 г. Он пребывал в этой должности с 2014 г., сменив на этом посту Андерса Фога Расмуссена. После окончания срока своих полномочий Столтенберг станет новым главой норвежского Центробанка, он вступит в должность в начале декабря текущего года. Окончательная дата будет определена после подписания трудового договора, которое состоится в ближайшее время.
62-летний Столтенберг был лидером социал-демократической Рабочей партии Норвегии с 2002 по 2014 г. и дважды занимал пост премьер-министра страны (в 2000-2001 и 2005-2013 гг.). В 1990-х возглавлял министерство торговли и энергетики Норвегии, а также министерство финансов.