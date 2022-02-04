Названы имена основных претендентов на пост генсека НАТО

Полномочия нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекут 30 сентября 2022 г. Он пребывал в этой должности с 2014 г., сменив на этом посту Андерса Фога Расмуссена. После окончания срока своих полномочий Столтенберг станет новым главой норвежского Центробанка, он вступит в должность в начале декабря текущего года. Окончательная дата будет определена после подписания трудового договора, которое состоится в ближайшее время.