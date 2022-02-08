Байден: «Северный поток – 2» не будет работать в случае нападения России на Украину

«Если Россия вторгнется — это означает, что танки или войска снова пересекут границу Украины — тогда больше не будет «Северного потока – 2». Мы положим этому конец», — заявил Байден. На вопрос, как именно это будет сделано, ведь проект контролирует Германия, президент ответил: «Мы сделаем — я обещаю вам, мы сможем это сделать».