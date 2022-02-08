Байден: «Северный поток – 2» не будет работать в случае нападения России на Украину
Президент США Джо Байден заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, что в случае вторжения России на Украину газопровод «Северный поток – 2» не будет запущен.
«Если Россия вторгнется — это означает, что танки или войска снова пересекут границу Украины — тогда больше не будет «Северного потока – 2». Мы положим этому конец», — заявил Байден. На вопрос, как именно это будет сделано, ведь проект контролирует Германия, президент ответил: «Мы сделаем — я обещаю вам, мы сможем это сделать».
16 ноября прошлого года Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертификация Nord Stream 2 AG временно приостановлена. Регулятор обосновал это требованиями законодательства страны, в соответствии с которыми сертифицировать компанию можно лишь тогда, когда она будет «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства.
Оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG учредил немецкую дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, необходимую для сертификации проекта в Германии, сообщила ранее пресс-служба «Газпрома». Головной офис дочерней компании находится в немецком городе Шверин, отметили в «Газпроме». Таким образом, Nord Stream 2 AG исполнила требование регулятора Германии.
«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере «Северного потока — 2». 29 декабря 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.