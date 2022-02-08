Президент Казахстана посетит Москву и Казань 10-11 февраля
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 февраля прилетит в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, 11 февраля он отправится в Казань на встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.
«10 февраля в Москве Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом России, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства», — сообщил Уали. В ходе визита в Казань Токаев встретится с Миннихановым и посетит несколько крупных промышленных предприятий республики, добавил он.
Визит Токаева в Россию пройдет после уличных демонстраций, которые начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перекинулись и на крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
Казахстан не смог воспользоваться потенциалом армии в критической ситуации и был вынужден прибегнуть к внешней помощи, говорил Токаев. В состав миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана.