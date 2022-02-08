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Президент Казахстана посетит Москву и Казань 10-11 февраля

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 февраля прилетит в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, 11 февраля он отправится в Казань на встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

«10 февраля в Москве Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом России, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства», — сообщил Уали. В ходе визита в Казань Токаев встретится с Миннихановым и посетит несколько крупных промышленных предприятий республики, добавил он.

Визит Токаева в Россию пройдет после уличных демонстраций, которые начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перекинулись и на крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.

Казахстан не смог воспользоваться потенциалом армии в критической ситуации и был вынужден прибегнуть к внешней помощи, говорил Токаев. В состав миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных