Постпред заявил, что Россия найдет покупателей газа без «Северного потока — 2»

В июле 2021 г. тогда еще канцлер Германии Ангела Меркель и Байден провели переговоры. Они сошлись во мнении, что Россия не должна использовать газопровод в качестве «оружия» против своих соседей и что Украина не должна потерять доходы от транзита российского газа. В совместном заявлении США и Германии говорилось о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. При этом США отказались от дальнейших санкций против участников строительства газопровода.