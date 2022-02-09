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СМИ узнали о готовности Японии поставлять газ в Европу из-за ситуации с Украиной

Ведомости

Япония готова поставлять часть своего импортируемого сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в случае обострения кризиса вокруг Украины. Об этом сообщает японское издание Kyodo со ссылкой на источники в правительстве страны. 

Правительство намерено обратиться к компаниям, которые занимаются добычей и поставками СПГ с просьбой о сотрудничестве. На данный момент кабмин Японии продолжает обсуждения возможного объема и сроков поставок СПГ. 

Такое решение правительство приняло после обращения властей США, которые попросили увеличить объем импортируемого газа в страны ЕС, чтобы обеспечить стабильные поставки энергоресурсов в зимний период, отмечает издание. По его данным, около 40% газа в Европу поставляется из России. 

При этом в Японии рост спроса на СПГ для отопления «имеет тенденцию опережать предложение», рассказал изданию источник в энергетической отрасли. Хотя запасы СПГ этой зимой в Японии больше, чем прошлой, некоторые представители энергетического сектора считают, что обеспечить излишки СПГ в феврале будет сложно из-за резкого роста спроса.

«Мы изучим, можем ли мы что-то сделать, не влияя на повседневную жизнь людей в нашей стране», — заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

7 февраля эксперты британской консалтинговой компании Wood Mackenzie подсчитали, что запасы природного газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) иссякнут уже через полтора месяца в случае прекращения поставок из России в Европу. Объем импорта российского газа вырастет на 20% в ближайшие месяцы по сравнению с январскими минимумами, ожидают в Wood Mackenzie. 

Европейские страны нуждаются в дополнительных объемах не только для того, чтобы пережить эту зиму, но и для подготовки к следующей. При этом если российский трубопроводный газ продолжит поступать весной и летом, а прокачка по трубопроводу «Северному потоку — 2» так и не начнется, Европа все равно рискует встретить следующую зиму с рекордно низкими запасами. В компании считают, что лидеры европейских стран не решатся на блокировку поставок газа из России в случае введения санкций из-за возможного конфликта России с Украиной, поскольку Евросоюз не сможет найти альтернативу российскому сырью, которое, по подсчетам Wood Mackenzie, составляет 28% годового потребления в Европе. Россия планы по эскалации конфликта с Украиной неоднократно отвергала.

Ранее по теме: Wood Mackenzie: газа в ПХГ Европы хватит на шесть недель при остановке импорта из РФ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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