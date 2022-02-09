СМИ узнали о готовности Японии поставлять газ в Европу из-за ситуации с Украиной
Япония готова поставлять часть своего импортируемого сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в случае обострения кризиса вокруг Украины. Об этом сообщает японское издание Kyodo со ссылкой на источники в правительстве страны.
Правительство намерено обратиться к компаниям, которые занимаются добычей и поставками СПГ с просьбой о сотрудничестве. На данный момент кабмин Японии продолжает обсуждения возможного объема и сроков поставок СПГ.
Такое решение правительство приняло после обращения властей США, которые попросили увеличить объем импортируемого газа в страны ЕС, чтобы обеспечить стабильные поставки энергоресурсов в зимний период, отмечает издание. По его данным, около 40% газа в Европу поставляется из России.
При этом в Японии рост спроса на СПГ для отопления «имеет тенденцию опережать предложение», рассказал изданию источник в энергетической отрасли. Хотя запасы СПГ этой зимой в Японии больше, чем прошлой, некоторые представители энергетического сектора считают, что обеспечить излишки СПГ в феврале будет сложно из-за резкого роста спроса.
«Мы изучим, можем ли мы что-то сделать, не влияя на повседневную жизнь людей в нашей стране», — заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.
7 февраля эксперты британской консалтинговой компании Wood Mackenzie подсчитали, что запасы природного газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) иссякнут уже через полтора месяца в случае прекращения поставок из России в Европу. Объем импорта российского газа вырастет на 20% в ближайшие месяцы по сравнению с январскими минимумами, ожидают в Wood Mackenzie.
Европейские страны нуждаются в дополнительных объемах не только для того, чтобы пережить эту зиму, но и для подготовки к следующей. При этом если российский трубопроводный газ продолжит поступать весной и летом, а прокачка по трубопроводу «Северному потоку — 2» так и не начнется, Европа все равно рискует встретить следующую зиму с рекордно низкими запасами. В компании считают, что лидеры европейских стран не решатся на блокировку поставок газа из России в случае введения санкций из-за возможного конфликта России с Украиной, поскольку Евросоюз не сможет найти альтернативу российскому сырью, которое, по подсчетам Wood Mackenzie, составляет 28% годового потребления в Европе. Россия планы по эскалации конфликта с Украиной неоднократно отвергала.