Wood Mackenzie: газа в ПХГ Европы хватит на шесть недель при остановке импорта из РФ

Объем импорта российского газа вырастет на 20% в ближайшие месяцы по сравнению с январскими минимумами, ожидают в Wood Mackenzie. Европейские страны нуждаются в дополнительных объемах не только для того, чтобы пережить эту зиму, но и для подготовки к следующей. При этом если российский трубопроводный газ продолжит поступать весной и летом, а прокачка по трубопроводу «Северному потоку — 2» так и не начнется, Европа все равно рискует встретить следующую зиму с рекордно низкими запасами. В компании считают, что лидеры европейских стран не решатся на блокировку поставок газа из России в случае введения санкций из-за ситуации на Украине, поскольку Евросоюз не сможет найти альтернативу российскому сырью, которое, по подсчетам Wood Mackenzie, составляет 28% годового потребления в Европе.