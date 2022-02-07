Wood Mackenzie: газа в ПХГ Европы хватит на шесть недель при остановке импорта из РФ
Запасы природного газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) иссякнут уже через полтора месяца в случае прекращения поставок из России в Европу, подсчитали эксперты британской консалтинговой компании Wood Mackenzie.
«Если бы все потоки газа [из России] были остановлены сегодня, текущие запасы в газовых хранилищах закончились бы через шесть недель», — говорится в отчете компании.
Аналитики ожидают, что этот сценарий может привести к массовому снижению спроса, а в результате перебоев с поставками запасы газа в европейских ПХГ невозможно будет восстановить в течение лета. В результате Европа столкнется с «катастрофической» ситуацией, в которой уровень заполненности хранилищ к следующей зиме будет близок к нулю.
По данным Gas Infrastructure Europe на утро 6 февраля, уровень запасов газа в ПХГ Европы опустился до 36,21% — это на 14% ниже среднего уровня за последние пять лет и на 27% меньше прошлогоднего уровня. Из хранилищ отобрано уже около 85% от объема газа, закачанного в летний сезон.
Объем импорта российского газа вырастет на 20% в ближайшие месяцы по сравнению с январскими минимумами, ожидают в Wood Mackenzie. Европейские страны нуждаются в дополнительных объемах не только для того, чтобы пережить эту зиму, но и для подготовки к следующей. При этом если российский трубопроводный газ продолжит поступать весной и летом, а прокачка по трубопроводу «Северному потоку — 2» так и не начнется, Европа все равно рискует встретить следующую зиму с рекордно низкими запасами. В компании считают, что лидеры европейских стран не решатся на блокировку поставок газа из России в случае введения санкций из-за ситуации на Украине, поскольку Евросоюз не сможет найти альтернативу российскому сырью, которое, по подсчетам Wood Mackenzie, составляет 28% годового потребления в Европе.
Европейские страны могли бы справиться с перебоями с транзитом газа через территорию Украины в случае военной эскалации, если бы Россия перенаправила поставки и использовала свободные мощности трубопровода «Ямал — Европа», который проходит по территории Белоруссии и Польши, говорится в отчете. Кроме того, ЕС пришлось бы сократить потребление газа и запустить законсервированные атомные и угольные электростанции, нарастить добычу газа в Норвегии и Нидерландах, увеличить поставки из Алжира и Азербайджана, а также убедить покупателей в Азии перейти на уголь вместо СПГ. «Но это будет лишь временное решение для того, чтобы переждать лето, и к зиме 2022/23 года Европа подойдет с опасно низким уровнем запасов», — предупреждают эксперты.
Начиная с октября прошлого года в западных СМИ стали появляться сообщения о наращивании российского военного присутствия у границ Украины. 1 февраля представитель Пентагона заявил, что американское командование уверено в размещении возле украинских границ более 100 000 российских военнослужащих. Россия эту цифру не подтверждает; в Кремле неоднократно отрицали наличие планов военной агрессии. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что поведение Запада в ситуации вокруг Украины нацелено на то, чтобы прикрыть стремление Киева начать собственную операцию в Донбассе или как минимум саботировать Минские соглашения.
Официальные лица в США и Евросоюзе пригрозили России масштабными экономическими санкциями в случае нападения на Украину. В частности, Германии не исключает введения санкций против газопровода «Северный поток — 2», который проходит по территории страны. На этом фоне Евросоюз ведет переговоры с альтернативными поставщиками о наращивании импорта газа. В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС строит партнерство в сфере энергетической безопасности с США, которое будет касаться поставок СПГ, а также обсуждает с другими странами, включая Норвегию, увеличение поставок природного газа в Европу.