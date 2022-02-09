Экс-президент Польши призвал напасть на Россию в случае эскалации на Украине

«В этот раз мы должны вести себя мужественно. Я очень уважал президента [России Владимира] Путина, даже поддерживал его, но он зашел, на мой взгляд, слишком далеко. Теперь он не может отступить», — подчеркнул Валенса. Он также заявил, что в случае эскалации украинского конфликта необходимо вступить в открытое противостояние с Россией и даже напасть на Москву. По мнению Валенсы, нынешнее руководство Польши должно «помочь соседу», собрать военные силы и предоставить их в распоряжение Украины.