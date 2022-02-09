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Экс-президент Польши призвал напасть на Россию в случае эскалации на Украине

Ведомости

Страны Запада должны мобилизоваться и не допустить «вторжения» России на Украину, но если этого не получится избежать, то необходимо сразу же напасть на Москву, заявил экс-президент Польши Лех Валенса в интервью газете Rzeczpospolita.

«В этот раз мы должны вести себя мужественно. Я очень уважал президента [России Владимира] Путина, даже поддерживал его, но он зашел, на мой взгляд, слишком далеко. Теперь он не может отступить», — подчеркнул Валенса. Он также заявил, что в случае эскалации украинского конфликта необходимо вступить в открытое противостояние с Россией и даже напасть на Москву. По мнению Валенсы, нынешнее руководство Польши должно «помочь соседу», собрать военные силы и предоставить их в распоряжение Украины.

Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша передаст Украине «оборонительное вооружение» — несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, а также минометы и гранатометы. В польском правительстве также заявляли о готовности отправить стране комплексы ПЗРК Piorun и разведывательные беспилотники в самые короткие сроки. Помимо этого Польша начала подготовку к приему 1700 американских солдат, которых Пентагон решил отправить в Восточную Европу для обеспечения «надежной обороны союзников по НАТО».

Западные СМИ, в частности Bloomberg, с осени публикуют материалы о якобы готовящемся вторжении России на Украину. МИД и Кремль неоднократно опровергали подобные публикации. В МИДе, в частности, сказали, что считают неприемлемой даже мысль о войне с республикой. Чиновники на Украине также сказали, что не видят признаков грядущего вторжения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных