Экс-президент Польши призвал напасть на Россию в случае эскалации на Украине
Страны Запада должны мобилизоваться и не допустить «вторжения» России на Украину, но если этого не получится избежать, то необходимо сразу же напасть на Москву, заявил экс-президент Польши Лех Валенса в интервью газете Rzeczpospolita.
«В этот раз мы должны вести себя мужественно. Я очень уважал президента [России Владимира] Путина, даже поддерживал его, но он зашел, на мой взгляд, слишком далеко. Теперь он не может отступить», — подчеркнул Валенса. Он также заявил, что в случае эскалации украинского конфликта необходимо вступить в открытое противостояние с Россией и даже напасть на Москву. По мнению Валенсы, нынешнее руководство Польши должно «помочь соседу», собрать военные силы и предоставить их в распоряжение Украины.
Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша передаст Украине «оборонительное вооружение» — несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, а также минометы и гранатометы. В польском правительстве также заявляли о готовности отправить стране комплексы ПЗРК Piorun и разведывательные беспилотники в самые короткие сроки. Помимо этого Польша начала подготовку к приему 1700 американских солдат, которых Пентагон решил отправить в Восточную Европу для обеспечения «надежной обороны союзников по НАТО».
Западные СМИ, в частности Bloomberg, с осени публикуют материалы о якобы готовящемся вторжении России на Украину. МИД и Кремль неоднократно опровергали подобные публикации. В МИДе, в частности, сказали, что считают неприемлемой даже мысль о войне с республикой. Чиновники на Украине также сказали, что не видят признаков грядущего вторжения.