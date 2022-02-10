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Зюганов назвал срок рассмотрения проекта обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

Ведомости

Проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) планируют рассмотреть в рамках Совета Госдумы в начале следующей недели, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Ранее источник агентства сообщал, что документ могут рассмотреть 14 февраля.

«Сейчас собираются в начале следующей недели рассматривать. Сначала на Совете в Думе, видимо, будут — соберутся лидеры, обсудят, потом уже будем рассматривать непосредственно на комитетах и далее в соответствии с протоколом», — заявил Зюганов.

19 января депутаты от партии КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Парламентарии предложили признать последние «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», а также рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров для «создания правовой основы», которая позволит обеспечить республикам все аспекты «сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.

Ранее по теме: Зюганов заявил о поддержке всеми фракциями Госдумы идеи защитить ДНР и ЛНР

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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