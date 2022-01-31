Зюганов заявил о поддержке всеми фракциями Госдумы идеи защитить ДНР и ЛНР

«Была общая позиция, что надо максимально помочь защитить ДНР и ЛНР. Я давно выступал и говорил, что "хотите, чтобы прекратились эти бесконечные насилия и убийства, — давайте признаем волю граждан этих двух республик жить самостоятельной жизнью, защищать свой дом, свою работу, свой язык и свои возможности". Признаем, и будет все в порядке», — сказал он «РИА Новости».