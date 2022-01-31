Зюганов заявил о поддержке всеми фракциями Госдумы идеи защитить ДНР и ЛНР
Все фракции Госдумы сошлись во мнении, что необходимо помочь защитить Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
«Была общая позиция, что надо максимально помочь защитить ДНР и ЛНР. Я давно выступал и говорил, что "хотите, чтобы прекратились эти бесконечные насилия и убийства, — давайте признаем волю граждан этих двух республик жить самостоятельной жизнью, защищать свой дом, свою работу, свой язык и свои возможности". Признаем, и будет все в порядке», — сказал он «РИА Новости».
19 января депутаты от партии КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Парламентарии предложили признать последние «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», а также рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров для «создания правовой основы», которая позволит обеспечить республикам все аспекты «сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».
По данным источника «РИА Новости», документ могут рассмотреть 14 февраля. Ранее состоялись межфракционные консультации по данному вопросу.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.