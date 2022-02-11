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Совет Госдумы рассмотрит обращение по признанию ДНР и ЛНР 14 февраля

Ведомости

Совет Думы рассмотрит проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 14 февраля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Сегодня предложений два: первое — рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно, второе — направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем – рассмотреть с учетом высказанных позиций», — сообщил Володин.

По его словам, консультации с фракциями по документу уже закончились. «Единая Россия» выступила за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции и оказание социальной помощи людям. КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» поддержали документ, ЛДПР «выступила более радикально», а «Новые люди» сформулируют свою позицию во время обсуждения темы.

«Завтра годовщина подписания минских соглашений. 7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства. Продолжаются обстрелы, гибнут люди. В этой ситуации искать решение необходимо», — отметил Володин.

19 января депутаты от партии КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Парламентарии предложили признать последние «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», а также рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров для «создания правовой основы», которая позволит обеспечить республикам все аспекты «сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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