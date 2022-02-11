Посол Нечаев заявил об искусственной политизации «Северного потока – 2»
В Германии нет объективных причин затягивать сертификацию газопровода «Северный поток – 2», проект искусственно политизировали, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью «РИА Новости».
«Никаких объективных причин для искусственного затягивания сроков сертификации, тем более надуманных политических увязок, мы не видим», — заявил Нечаев. Он отметил, что трубопровод строился в соответствии с нормами ЕС, но союз несколько раз менял изначально согласованные правила, в том числе изменял газовую директиву и искусственно политизировал проект.
16 ноября прошлого года Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертификация Nord Stream 2 AG временно приостановлена. Регулятор обосновал это требованиями законодательства страны, в соответствии с которыми сертифицировать компанию можно лишь тогда, когда она будет «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства.
Оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG учредил немецкую дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, необходимую для сертификации проекта в Германии, сообщила ранее пресс-служба «Газпрома». Головной офис дочерней компании находится в немецком городе Шверин, отметили в «Газпроме». Таким образом, Nord Stream 2 AG исполнила требование регулятора Германии. Российские власти считают срыв реализации проекта невозможным.
В июле 2021 г. тогда еще канцлер Германии Ангела Меркель и Байден провели переговоры. Они сошлись во мнении, что Россия не должна использовать газопровод в качестве «оружия» против своих соседей и что Украина не должна потерять доходы от транзита российского газа. В совместном заявлении США и Германии говорилось о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. При этом США отказались от дальнейших санкций против участников строительства газопровода.
«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере «Северного потока — 2». 29 декабря 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.