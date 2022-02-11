Зампостпреда России при ООН выразил надежду на успех в переговорах по безопасности
Власти России исходят из того, что им удастся договориться с США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью «РИА Новости».
«Мы исходим из того, что договориться с США и НАТО нам удастся, поскольку стремление сохранить мировую стабильность и упрочить безопасность в Европе они должны разделять, хотя бы исходя из чувства самосохранения», — ответил Полянский на вопрос, какие меры Россия предпримет, если договориться с США и НАТО не удастся.
Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что направил письмо главе МИДа Сергею Лаврову с приглашением продолжить серию встреч в рамках Совета Россия - НАТО. По его словам, НАТО «готов выслушать озабоченности России, а также обсуждать пути укрепления фундаментальных принципов европейской безопасности», писали «РИА Новости».
В конце прошлого года Путин заявил, что НАТО в 1990-х гг. обманул Россию, когда пообещал не расширяться на восток. Сейчас страна никому не угрожает, тогда как США «стоят у нее на пороге» со своими ракетами, отметил президент. В связи с этим он заявил о необходимости добиться от западных партнеров юридически закрепленных гарантий безопасности.
17 декабря МИД направил США и НАТО соответствующие документы. Основные требования Москвы касаются отказа альянса от расширения на восток, ближе к российским границам, и от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории военного блока.
Ответ на предложения по гарантиям безопасности был получен 26 января. Текст официально не публиковался по просьбе западных стран, однако Путин сказал, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России. В самом альянсе сказали, что не собираются возвращаться в границы 1997 г. и не откажутся от принципа «открытых дверей», что делает возможным вступление Украины в военный блок в будущем. 10 февраля Путин заявил, что Москва готовит ответ для США и НАТО по гарантиям безопасности.