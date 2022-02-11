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Politico: США отложили подготовку стратегии нацбезопасности из-за ситуации с Украиной

Ведомости

Подготовка обновленной стратегии национальной безопасности США задерживается из-за неопределенности с ситуацией вокруг Украины, сообщает Politico.

По закону президент США должен ежегодно представлять новую версию документа, однако в прошлом году это сделано не было. Сроки подготовки стратегии сдвинулись на первый квартал 2022 г.

По словам собеседника издания, знакомого с ходом обсуждений, на решение повлияло в том числе то, что администрации президента Джо Байдена «неясен» план России относительно Украины. На прошлой неделе советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может вторгнуться на Украину в течение ближайших нескольких дней или недель, но может выбрать и дипломатический путь. Он добавил, что потенциальные действия России могут включать аннексию Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение на Украину.

Таким образом, форма и масштаб потенциальной российской агрессии могут коренным образом изменить ключевые положения стратегии нацбезопасности, отмечает Politico. При этом высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что администрация рассчитывает уложиться в «ожидаемую дату» публикации документа, однако назвать ее отказался. Сообщается, что в целом Байден и его помощники вряд ли изменят свое мнение о том, что наибольшую угрозу для США в долгосрочной перспективе представляет не Россия, а Китай.

В последнее время в странах Запада и в Киеве России приписывают планы военной агрессии в отношении Украины. Американское командование утверждает, что Россия сосредоточила возле границы с Украиной более 100 000 своих военнослужащих. В Москве эту цифру не подтверждают.

Кремль неоднократно отрицал планы напасть на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва была вынуждена отправить военных к украинским границам в связи с «недружелюбной атмосферой», созданной из-за ученияй НАТО и продвижения инфраструктуры аьлянса к российским границам.

Ранее по теме: Байден призвал американцев покинуть Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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