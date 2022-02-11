Politico: США отложили подготовку стратегии нацбезопасности из-за ситуации с Украиной

По словам собеседника издания, знакомого с ходом обсуждений, на решение повлияло в том числе то, что администрации президента Джо Байдена «неясен» план России относительно Украины. На прошлой неделе советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может вторгнуться на Украину в течение ближайших нескольких дней или недель, но может выбрать и дипломатический путь. Он добавил, что потенциальные действия России могут включать аннексию Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение на Украину.