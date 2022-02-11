Politico: США отложили подготовку стратегии нацбезопасности из-за ситуации с Украиной
Подготовка обновленной стратегии национальной безопасности США задерживается из-за неопределенности с ситуацией вокруг Украины, сообщает Politico.
По закону президент США должен ежегодно представлять новую версию документа, однако в прошлом году это сделано не было. Сроки подготовки стратегии сдвинулись на первый квартал 2022 г.
По словам собеседника издания, знакомого с ходом обсуждений, на решение повлияло в том числе то, что администрации президента Джо Байдена «неясен» план России относительно Украины. На прошлой неделе советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может вторгнуться на Украину в течение ближайших нескольких дней или недель, но может выбрать и дипломатический путь. Он добавил, что потенциальные действия России могут включать аннексию Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение на Украину.
Таким образом, форма и масштаб потенциальной российской агрессии могут коренным образом изменить ключевые положения стратегии нацбезопасности, отмечает Politico. При этом высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что администрация рассчитывает уложиться в «ожидаемую дату» публикации документа, однако назвать ее отказался. Сообщается, что в целом Байден и его помощники вряд ли изменят свое мнение о том, что наибольшую угрозу для США в долгосрочной перспективе представляет не Россия, а Китай.
В последнее время в странах Запада и в Киеве России приписывают планы военной агрессии в отношении Украины. Американское командование утверждает, что Россия сосредоточила возле границы с Украиной более 100 000 своих военнослужащих. В Москве эту цифру не подтверждают.
Кремль неоднократно отрицал планы напасть на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва была вынуждена отправить военных к украинским границам в связи с «недружелюбной атмосферой», созданной из-за ученияй НАТО и продвижения инфраструктуры аьлянса к российским границам.