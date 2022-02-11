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В КПРФ сообщили о госпитализации Зюганова

Ведомости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики, рассказал глава пресс-службы партии Александр Ющенко.

Решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных политиком в последние годы оперативных медицинских вмешательств, сообщил Ющенко «Интерфаксу».

Он пояснил, что 77-летний Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как в силу своей должности контактирует со многими людьми. Кроме того, на решение повлияло и то, что в последнее время у него обнаружились «признаки простудного заболевания». Ющенко добавил, что лидера партии, вероятно, выпишут уже через несколько дней.

Ранее стало известно о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Сообщалось, что 2 февраля ему диагностировали развивающуюся пневмонию и «настоятельно порекомендовали» стационарное лечение. В Минздраве его состояние оценивает как стабильное.

Ранее по теме: В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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