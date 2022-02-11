В КПРФ сообщили о госпитализации Зюганова
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики, рассказал глава пресс-службы партии Александр Ющенко.
Решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных политиком в последние годы оперативных медицинских вмешательств, сообщил Ющенко «Интерфаксу».
Он пояснил, что 77-летний Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как в силу своей должности контактирует со многими людьми. Кроме того, на решение повлияло и то, что в последнее время у него обнаружились «признаки простудного заболевания». Ющенко добавил, что лидера партии, вероятно, выпишут уже через несколько дней.
Ранее стало известно о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Сообщалось, что 2 февраля ему диагностировали развивающуюся пневмонию и «настоятельно порекомендовали» стационарное лечение. В Минздраве его состояние оценивает как стабильное.