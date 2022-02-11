В КПРФ сообщили о госпитализации Зюганова

Он пояснил, что 77-летний Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как в силу своей должности контактирует со многими людьми. Кроме того, на решение повлияло и то, что в последнее время у него обнаружились «признаки простудного заболевания». Ющенко добавил, что лидера партии, вероятно, выпишут уже через несколько дней.