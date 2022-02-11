В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского

10 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву, сообщил, что глава ЛДПР почувствовал недомогание еще две недели назад, его тест на коронавирус оказался положительным. Тем не менее Жириновский решил скрыть факт заболевания, якобы чтобы не усиливать позиции противников вакцинации. Ранее политик выступал за введение жестких санкций вплоть до уголовного наказания для тех, кто не хочет делать прививки.