В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с COVID-19, находится в стабильном состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава. Политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве 2 февраля.
«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — сообщили в министерстве (цитата по ТАСС).
О госпитализации Жириновского ранее сообщило агентство «РИА Новости». Позже информацию о госпитализации депутата подтвердил Минздрав. Telegram-канал Mash писал, что на фоне COVID-19 у лидера ЛДПР выявили поражение 50-75% легких: у него развилась двусторонняя пневмония.
В декабре 2021 г. Жириновский рассказал, что сделал восемь прививок от коронавируса. По его словам, первые три раза он вакцинировался «Спутником V», другие три — «Эпиваккороной», а затем дважды «Ковиваком».
10 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву, сообщил, что глава ЛДПР почувствовал недомогание еще две недели назад, его тест на коронавирус оказался положительным. Тем не менее Жириновский решил скрыть факт заболевания, якобы чтобы не усиливать позиции противников вакцинации. Ранее политик выступал за введение жестких санкций вплоть до уголовного наказания для тех, кто не хочет делать прививки.
2 февраля Жириновскому диагностировали развивающуюся пневмонию и «настоятельно порекомендовали» стационарное лечение, сообщил источник «Коммерсанта». В тот же день депутата доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с «омикроном». По данным Минздрава, состояние парламентария стабильное, ему оказывают необходимую помощь.