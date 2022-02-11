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В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского

Ведомости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с COVID-19, находится в стабильном состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава. Политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве 2 февраля.

«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — сообщили в министерстве (цитата по ТАСС).

О госпитализации Жириновского ранее сообщило агентство «РИА Новости». Позже информацию о госпитализации депутата подтвердил Минздрав. Telegram-канал Mash писал, что на фоне COVID-19 у лидера ЛДПР выявили поражение 50-75% легких: у него развилась двусторонняя пневмония.

В декабре 2021 г. Жириновский рассказал, что сделал восемь прививок от коронавируса. По его словам, первые три раза он вакцинировался «Спутником V», другие три — «Эпиваккороной», а затем дважды «Ковиваком».

10 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву, сообщил, что глава ЛДПР почувствовал недомогание еще две недели назад, его тест на коронавирус оказался положительным. Тем не менее Жириновский решил скрыть факт заболевания, якобы чтобы не усиливать позиции противников вакцинации. Ранее политик выступал за введение жестких санкций вплоть до уголовного наказания для тех, кто не хочет делать прививки.

2 февраля Жириновскому диагностировали развивающуюся пневмонию и «настоятельно порекомендовали» стационарное лечение, сообщил источник «Коммерсанта». В тот же день депутата доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с «омикроном». По данным Минздрава, состояние парламентария стабильное, ему оказывают необходимую помощь.

Ранее по теме: Песков сообщил, что Путин знает о госпитализации Жириновского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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