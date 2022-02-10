Песков сообщи, что Путин знает о госпитализации Жириновского
Президент России Владимир Путин знает, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован с COVID-19, и желает ему скорейшего выздоровления, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Во-первых, мы с вами видели, вчера были сообщения от нашего Министерства здравоохранения о том, что он находится на лечении, мы желаем ему скорейшего выздоровления, Владимиру Вольфовичу», — сказал он. «Разумеется, президент также присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления, конечно», — добавил Песков.
О госпитализации Жириновского вчера сообщило агентство «РИА Новости». Позже информацию о госпитализации депутата подтвердил Минздрав. Telegram-канал Mash писал, что на фоне COVID-19 у лидера ЛДПР выявили поражение 50-75% легких: у него развилась двусторонняя пневмония.
В декабре 2021 г. Жириновский рассказал, что сделал восемь прививок от коронавируса. По его словам, первые три раза он вакцинировался «Спутником V», другие три — «Эпиваккороной», а затем дважды «Ковиваком».
Сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву, сообщил, что глава ЛДПР почувствовал недомогание еще две недели назад, его тест на коронавирус оказался положительным. Тем не менее Жириновский решил скрыть факт заболевания, якобы чтобы не усиливать позиции противников вакцинации. Ранее политик выступал за введение жестких санкций вплоть до уголовного наказания для тех, кто не хочет делать прививки.
2 февраля Жириновскому диагностировали развивающуюся пневмонию и «настоятельно порекомендовали» стационарное лечение, сообщил источник «Коммерсанта». В тот же день депутата доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с «омикроном». По данным Минздрава, состояние парламентария стабильное, ему оказывают необходимую помощь.
Сегодня суточный прирост зараженных коронавирусом в России составил рекордные 197 076 случаев. 701 ранее заболевший скончался. За всю пандемию COVID-19 подтвердился у 13 527 845 россиян. Из них 10 909 397 выздоровели, 338 091 пациент с COVID-19 умер, остальные болеют в настоящий момент.