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Песков сообщи, что Путин знает о госпитализации Жириновского

Ведомости

Президент России Владимир Путин знает, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован с COVID-19, и желает ему скорейшего выздоровления, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Во-первых, мы с вами видели, вчера были сообщения от нашего Министерства здравоохранения о том, что он находится на лечении, мы желаем ему скорейшего выздоровления, Владимиру Вольфовичу», — сказал он. «Разумеется, президент также присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления, конечно», — добавил Песков.

О госпитализации Жириновского вчера сообщило агентство «РИА Новости». Позже информацию о госпитализации депутата подтвердил Минздрав. Telegram-канал Mash писал, что на фоне COVID-19 у лидера ЛДПР выявили поражение 50-75% легких: у него развилась двусторонняя пневмония.

В декабре 2021 г. Жириновский рассказал, что сделал восемь прививок от коронавируса. По его словам, первые три раза он вакцинировался «Спутником V», другие три — «Эпиваккороной», а затем дважды «Ковиваком».

Сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву, сообщил, что глава ЛДПР почувствовал недомогание еще две недели назад, его тест на коронавирус оказался положительным. Тем не менее Жириновский решил скрыть факт заболевания, якобы чтобы не усиливать позиции противников вакцинации. Ранее политик выступал за введение жестких санкций вплоть до уголовного наказания для тех, кто не хочет делать прививки. 

2 февраля Жириновскому диагностировали развивающуюся пневмонию и «настоятельно порекомендовали» стационарное лечение, сообщил источник «Коммерсанта». В тот же день депутата доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с «омикроном». По данным Минздрава, состояние парламентария стабильное, ему оказывают необходимую помощь.

Сегодня суточный прирост зараженных коронавирусом в России составил рекордные 197 076 случаев. 701 ранее заболевший скончался. За всю пандемию COVID-19 подтвердился у 13 527 845 россиян. Из них 10 909 397 выздоровели, 338 091 пациент с COVID-19 умер, остальные болеют в настоящий момент. 

Ранее по теме: «Коммерсантъ»: Жириновский две недели скрывал COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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