Украина призвала в течение 48 часов провести заседание в ОБСЕ
Киев потребовал провести совместное заседание постоянного совета и форума безопасного сотрудничества ОБСЕ из-за ситуации вокруг Украины, написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.
«Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая проигнорировала вчерашнее заседание в рамках Венского документа. Украина инициирует совместное заседание постоянного совета и форума сотрудничества ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов», — сообщил глава внешнеполитического ведомства.
Кулеба призвал Москву ответить на «правомерные беспокойства» других государств и использовать инструменты ОБСЕ для того, чтобы снизить напряжение, якобы созданное из-за военной деятельности России возле украинских границ. Министр подчеркнул, что заявлений об отводе войск недостаточно и нужны «прозрачность и факты».
11 февраля Кулеба сообщил, что Киев потребовал от Москвы детальных разъяснений о военной деятельности России в районах, прилегающих к границе Украины. 13 февраля министр сказал, что запрос остался без ответа. Ввиду этого Кулеба запросил встречу с участниками Венского документа. Она состоялась 15 февраля, но Россия не стала в ней участвовать.
Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения Южного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации после тактических учений в Крыму. Накануне ведомство заявило о возвращении в военные части подразделений других военных округов.