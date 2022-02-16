Украина призвала в течение 48 часов провести заседание в ОБСЕ

11 февраля Кулеба сообщил, что Киев потребовал от Москвы детальных разъяснений о военной деятельности России в районах, прилегающих к границе Украины. 13 февраля министр сказал, что запрос остался без ответа. Ввиду этого Кулеба запросил встречу с участниками Венского документа. Она состоялась 15 февраля, но Россия не стала в ней участвовать.