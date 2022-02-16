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Политика

Украина призвала в течение 48 часов провести заседание в ОБСЕ

Ведомости

Киев потребовал провести совместное заседание постоянного совета и форума безопасного сотрудничества ОБСЕ из-за ситуации вокруг Украины, написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

«Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая проигнорировала вчерашнее заседание в рамках Венского документа. Украина инициирует совместное заседание постоянного совета и форума сотрудничества ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов», — сообщил глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба призвал Москву ответить на «правомерные беспокойства» других государств и использовать инструменты ОБСЕ для того, чтобы снизить напряжение, якобы созданное из-за военной деятельности России возле украинских границ. Министр подчеркнул, что заявлений об отводе войск недостаточно и нужны «прозрачность и факты».

11 февраля Кулеба сообщил, что Киев потребовал от Москвы детальных разъяснений о военной деятельности России в районах, прилегающих к границе Украины. 13 февраля министр сказал, что запрос остался без ответа. Ввиду этого Кулеба запросил встречу с участниками Венского документа. Она состоялась 15 февраля, но Россия не стала в ней участвовать.

Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения Южного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации после тактических учений в Крыму. Накануне ведомство заявило о возвращении в военные части подразделений других военных округов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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