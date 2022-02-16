Зеленский не увидел отвода российских войск от границы с Украиной
Киев пока не видит, что Россия отвела свои войска от границы с Украиной, заявил президент республики Владимир Зеленский.
«Честно говоря, мы реагируем на существующую реальность и пока не видим никакого вывода войск», — сказал он BBC. «Пока это просто заявления», — добавил глава государства.
Зеленский отметил, что если Россия отведет войска, это увидят все, а не только военные и разведчики. Он напомнил, что Киев спокойно относится к любым угрозам со стороны Москвы, поскольку все это «началось не вчера» и длится «уже много лет».
Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения Южного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации после тактических учений в Крыму. Накануне ведомство заявило о возвращении в военные части подразделений Западного и Южного военных округов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя сообщения России, сказал, что альянс не видит деэскалации в ситуации вокруг Украины.
С осени прошлого года западные СМИ стали публиковать материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ якобы для дальнейшего вторжения в республику. Москва эту информацию множество раз опровергала, утверждая, что проводит учения и перемещает войска внутри собственной территории, никому не угрожая.
Несмотря на это, в последнюю неделю СМИ начали публиковать «точные» даты вторжения России на Украину. Изначально они называли таким днем 16 февраля, однако теперь, когда прогноз не оправдался, эстонская внешняя разведка заявила, что это может произойти во второй половине февраля.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила СМИ опубликовать полный график предполагаемых «вторжений» России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что заявления в контексте предполагаемого вторжения являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается».