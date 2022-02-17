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МИД РФ прокомментировал высылку заместителя посла США

Ведомости

Заместитель посла США в Москве Барт Горман покинул Россию в ответ на высылку советника - посланника российского посольства в Вашингтоне, передает пресс-служба российского МИДа слова официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника - посланника нашего Посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника», — говорится в комментарии Захаровой.

Она также подчеркнула, что госдепартамент «демонстративно проигнорировал» обращение российской стороны с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда «сменщика». По словам Захаровой, дипломат покинул США, что усугубило и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве.

Помимо этого она напомнила, что в сентябре 2021 г. Вашингтон потребовал отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа – до 30 января и 30 июня 2022 г. Все попытки российской стороны урегулировать вопрос путем «замораживания» высылок на взаимной основе были отвергнуты, отметила дипломат. «Массовые высылки дипломатов и набирающая обороты «визовая война» – не наш выбор», — заключила Захарова.

Ранее сегодня пресс-секретарь американской дипмиссии в России Джейсон Ребхольц объявил о том, что Горман покидает страну по решению российской стороны. Он был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства.

Официальный представитель госдепартамента заявил, что подобная высылка была «неспровоцированным» шагом. Ведомство расценивает это как шаг на пути к «эскалации напряженности» в двухсторонних отношениях. Он также отметил, что американская сторона начала прорабатывать ответные меры.

В 2021 г. штат посольства США был урезан на 90% относительно 2016-го: если пять лет назад в нем работали 1200 человек, то с 1 августа прошлого года — 120. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что количество дипломатов, работающих в посольстве США в Москве, начало сокращаться в соответствии с требованиями российской стороны.

При этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что только за время его пребывания в должности более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были также выдворены из США, вместе с семьями это более 300 человек. Он также подчеркивал, что американская сторона до сих пор угрожает выдворить его из страны в случае, если Москва не предоставит визы для сотрудников американских представительств.

Ранее по теме: Россия выслала заместителя посла США

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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