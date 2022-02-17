МИД РФ прокомментировал высылку заместителя посла США

При этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что только за время его пребывания в должности более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были также выдворены из США, вместе с семьями это более 300 человек. Он также подчеркивал, что американская сторона до сих пор угрожает выдворить его из страны в случае, если Москва не предоставит визы для сотрудников американских представительств.