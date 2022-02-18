Песков назвал высылку заместителя посла США ответной мерой
Высылка из России заместителя посла США в Москве Барта Гормана является ответом на провокацию с американской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается высылки американского дипломата, то это ответная мера, и опять — это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим что-то. Это ответ на провокацию», — подчеркнул представитель Кремля.
17 февраля пресс-секретарь американской дипмиссии в России Джейсон Ребхольц объявил о том, что Горман покидает страну по решению российской стороны. Он был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высылку Гормана, заявила, что он покинул Россию в ответ на высылку советника — посланника российского посольства в Вашингтоне. Она также подчеркнула, что госдепартамент «демонстративно проигнорировал» обращение российской стороны с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда «сменщика». По словам Захаровой, дипломат покинул США, что усугубило и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве.
Официальный представитель госдепартамента, в свою очередь, заявил, что высылка Германа была «неспровоцированной». Ведомство расценивает это как шаг на пути к «эскалации напряженности» в двухсторонних отношениях. Он также отметил, что американская сторона начала прорабатывать ответные меры.
В 2021 г. штат посольства США был урезан на 90% относительно 2016-го: если пять лет назад в нем работали 1200 человек, то с 1 августа прошлого года — 120. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что количество дипломатов, работающих в посольстве США в Москве, начало сокращаться в соответствии с требованиями российской стороны. При этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что только за время его пребывания в должности более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были также выдворены из США, вместе с семьями это более 300 человек