Газета
Политика

Песков назвал высылку заместителя посла США ответной мерой

Ведомости

Высылка из России заместителя посла США в Москве Барта Гормана является ответом на провокацию с американской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается высылки американского дипломата, то это ответная мера, и опять — это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим что-то. Это ответ на провокацию», — подчеркнул представитель Кремля.

17 февраля пресс-секретарь американской дипмиссии в России Джейсон Ребхольц объявил о том, что Горман покидает страну по решению российской стороны. Он был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высылку Гормана, заявила, что он покинул Россию в ответ на высылку советника — посланника российского посольства в Вашингтоне. Она также подчеркнула, что госдепартамент «демонстративно проигнорировал» обращение российской стороны с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда «сменщика». По словам Захаровой, дипломат покинул США, что усугубило и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве.

Официальный представитель госдепартамента, в свою очередь, заявил, что высылка Германа была «неспровоцированной». Ведомство расценивает это как шаг на пути к «эскалации напряженности» в двухсторонних отношениях. Он также отметил, что американская сторона начала прорабатывать ответные меры.

В 2021 г. штат посольства США был урезан на 90% относительно 2016-го: если пять лет назад в нем работали 1200 человек, то с 1 августа прошлого года — 120. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что количество дипломатов, работающих в посольстве США в Москве, начало сокращаться в соответствии с требованиями российской стороны. При этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что только за время его пребывания в должности более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были также выдворены из США, вместе с семьями это более 300 человек

Ранее по теме: Россия выслала заместителя посла США

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных