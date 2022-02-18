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Лукашенко заявил, что «разбавил западную элиту» визитом в Москву

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, сегодня прибывший в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что своим визитом «разбавил западную элиту». Текст беседы политиков опубликован на сайте Кремля.

«Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту, я надеюсь, своими людьми», — сказал Лукашенко Путину.

Ранее Кремль сообщил, что в ходе переговоров главы государств обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений, вопросы стратегического партнерства и союзничества, а также проблемы безопасности в Европе. Кроме того, как отмечал ранее Лукашенко, на встрече планируется поговорить о сроках и графике вывода российских войск, задействованных в учениях «Союзная решимость — 2022», с белорусской территории.

7 февраля в Кремле Путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Беседа глав государств была посвящена ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности, которые Москва требует предоставить от США и НАТО. Издание Daily Mail писало, что на встрече Макрон предложил Путину признать Украину нейтральной территорией, то есть республика не вступит в Североатлантический альянс. При этом, по данным источников, французский президент не согласовал свои действия с партнерами по военному блоку. Кроме того, Financial Times сообщала, что после переговоров Россия продвинулась к деэскалации ситуации с Украиной.

Кроме того, 15 февраля Путин встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Немецкий политик прибыл в Москву после посещения Киева. Темой переговоров глав государств также стала ситуация с Украиной.

По этому же поводу Москву посетили британские министры. 11 февраля министр обороны России Сергей Шойгу встретился с коллегой из Лондона Беном Уоллесом. Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс.

Ранее по теме: Путин и Лукашенко вместе примут участие в учениях 19 февраля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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