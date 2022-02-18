Лукашенко заявил, что «разбавил западную элиту» визитом в Москву

7 февраля в Кремле Путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Беседа глав государств была посвящена ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности, которые Москва требует предоставить от США и НАТО. Издание Daily Mail писало, что на встрече Макрон предложил Путину признать Украину нейтральной территорией, то есть республика не вступит в Североатлантический альянс. При этом, по данным источников, французский президент не согласовал свои действия с партнерами по военному блоку. Кроме того, Financial Times сообщала, что после переговоров Россия продвинулась к деэскалации ситуации с Украиной.