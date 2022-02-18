Лукашенко заявил, что «разбавил западную элиту» визитом в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, сегодня прибывший в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что своим визитом «разбавил западную элиту». Текст беседы политиков опубликован на сайте Кремля.
«Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту, я надеюсь, своими людьми», — сказал Лукашенко Путину.
Ранее Кремль сообщил, что в ходе переговоров главы государств обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений, вопросы стратегического партнерства и союзничества, а также проблемы безопасности в Европе. Кроме того, как отмечал ранее Лукашенко, на встрече планируется поговорить о сроках и графике вывода российских войск, задействованных в учениях «Союзная решимость — 2022», с белорусской территории.
7 февраля в Кремле Путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Беседа глав государств была посвящена ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности, которые Москва требует предоставить от США и НАТО. Издание Daily Mail писало, что на встрече Макрон предложил Путину признать Украину нейтральной территорией, то есть республика не вступит в Североатлантический альянс. При этом, по данным источников, французский президент не согласовал свои действия с партнерами по военному блоку. Кроме того, Financial Times сообщала, что после переговоров Россия продвинулась к деэскалации ситуации с Украиной.
Кроме того, 15 февраля Путин встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Немецкий политик прибыл в Москву после посещения Киева. Темой переговоров глав государств также стала ситуация с Украиной.
По этому же поводу Москву посетили британские министры. 11 февраля министр обороны России Сергей Шойгу встретился с коллегой из Лондона Беном Уоллесом. Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс.