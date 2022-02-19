Столтенберг пригрозил России увеличением численности сил НАТО у границ
Россия получит больше сил НАТО у своих границ, если будет стремиться к уменьшению численности сил альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Если Россия хочет нас разделить, она фактически получит обратное, она получит более сплоченный Североатлантический альянс. А если Россия хочет меньше [сил] НАТО у своих границ, она получит обратное — она получит больше НАТО», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).
Говоря о ситуации вокруг Украины, генсек НАТО заявил, что России «не поздно отступить и прекратить готовиться к войне». Он призвал начать переговоры с альянсом и союзниками по НАТО, «чтобы найти политическое решение».
17 декабря прошлого года МИД направил США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, которые содержали требование отказаться от дальнейшего расширения альянса на восток, в том числе от вхождения в его состав Украины и Грузии.
Министерство иностранных дел России опубликовало ответы для США по гарантиям безопасности. В документе говорится, что Вашингтон не предоставил Москве конструктивного ответа на «базовые элементы» проекта договора о гарантиях безопасности. Ведомство предупредило, что, поскольку США не готовы договариваться о юридически обязывающих гарантиях безопасности, «Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT рассказал о принципе «пацан сказал — пацан сделал», который должен соблюдаться и на международной арене. По его словам, Москва хочет донести до США и стран — членов НАТО, что обещания не удовлетворят ее в данном вопросе. Как оказалось, письменные обязательства глав государств и правительств, в соответствии с которыми Североатлантический альянс должен в полной мере учитывать интересы России, ничего не стоят, добавил министр.