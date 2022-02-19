Столтенберг пригрозил России увеличением численности сил НАТО у границ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT рассказал о принципе «пацан сказал — пацан сделал», который должен соблюдаться и на международной арене. По его словам, Москва хочет донести до США и стран — членов НАТО, что обещания не удовлетворят ее в данном вопросе. Как оказалось, письменные обязательства глав государств и правительств, в соответствии с которыми Североатлантический альянс должен в полной мере учитывать интересы России, ничего не стоят, добавил министр.