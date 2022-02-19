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Политика

Столтенберг пригрозил России увеличением численности сил НАТО у границ

Ведомости

Россия получит больше сил НАТО у своих границ, если будет стремиться к уменьшению численности сил альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Если Россия хочет нас разделить, она фактически получит обратное, она получит более сплоченный Североатлантический альянс. А если Россия хочет меньше [сил] НАТО у своих границ, она получит обратное — она получит больше НАТО», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).

Говоря о ситуации вокруг Украины, генсек НАТО заявил, что России «не поздно отступить и прекратить готовиться к войне». Он призвал начать переговоры с альянсом и союзниками по НАТО, «чтобы найти политическое решение».

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17 декабря прошлого года МИД направил США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, которые содержали требование отказаться от дальнейшего расширения альянса на восток, в том числе от вхождения в его состав Украины и Грузии.

Министерство иностранных дел России опубликовало ответы для США по гарантиям безопасности. В документе говорится, что Вашингтон не предоставил Москве конструктивного ответа на «базовые элементы» проекта договора о гарантиях безопасности. Ведомство предупредило, что, поскольку США не готовы договариваться о юридически обязывающих гарантиях безопасности, «Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT рассказал о принципе «пацан сказал — пацан сделал», который должен соблюдаться и на международной арене. По его словам, Москва хочет донести до США и стран — членов НАТО, что обещания не удовлетворят ее в данном вопросе. Как оказалось, письменные обязательства глав государств и правительств, в соответствии с которыми Североатлантический альянс должен в полной мере учитывать интересы России, ничего не стоят, добавил министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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