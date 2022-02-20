КГБ Белоруссии сообщил о попытке срыва референдума по Конституции
Комитет государственный безопасности Белоруссии раскрыл группы, которые планировали сорвать проведение референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию, назначенного на 27 февраля. Срыв курировали из-за границы, координаторы и рядовые исполнители в Белоруссии задержаны, сообщил телеканал ОНТ.
«Люди, которые получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им. В письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей — прямые угрозы и указание на то, что известны их адреса», — передает телеканал.
Замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек назвал попытку срыва референдума тяжким преступлением и проявлением экстремизма. «Нам известны все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний. В конечном итоге принцип неотвратимости наказания будет реализован в соответствии с действующим законодательством», — сказал он.
Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля, ранее указ об этом подписал президент республики Александр Лукашенко.
27 декабря в Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию. Согласно документу, полномочия и возможность занятия должности президента республики будут существенно урезаны, значительная часть полномочий главы государства и парламента перейдет к Всебелорусскому народному собранию, а сама Белоруссия может отказаться от прописанного сейчас в конституции нейтрального и неядерного статуса.
Изменения также предполагают новые требования для кандидатов в президенты. Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. По их итогам Лукашенко, занимающий пост президента с 1994 г., набрал 80,08% голосов избирателей и стал президентом в шестой раз.