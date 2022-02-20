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КГБ Белоруссии сообщил о попытке срыва референдума по Конституции

Ведомости

Комитет государственный безопасности Белоруссии раскрыл группы, которые планировали сорвать проведение референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию, назначенного на 27 февраля. Срыв курировали из-за границы, координаторы и рядовые исполнители в Белоруссии задержаны, сообщил телеканал ОНТ.

«Люди, которые получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им. В письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей — прямые угрозы и указание на то, что известны их адреса», — передает телеканал. 

Замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек назвал попытку срыва референдума тяжким преступлением и проявлением экстремизма. «Нам известны все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний. В конечном итоге принцип неотвратимости наказания будет реализован в соответствии с действующим законодательством», — сказал он.

Ранее по теме: В Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля, ранее указ об этом подписал президент республики Александр Лукашенко.

27 декабря в Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию. Согласно документу, полномочия и возможность занятия должности президента республики будут существенно урезаны, значительная часть полномочий главы государства и парламента перейдет к Всебелорусскому народному собранию, а сама Белоруссия может отказаться от прописанного сейчас в конституции нейтрального и неядерного статуса.

Изменения также предполагают новые требования для кандидатов в президенты. Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. По их итогам Лукашенко, занимающий пост президента с 1994 г., набрал 80,08% голосов избирателей и стал президентом в шестой раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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