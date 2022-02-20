КГБ Белоруссии сообщил о попытке срыва референдума по Конституции

«Люди, которые получали указания из-за рубежа, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им. В письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей — прямые угрозы и указание на то, что известны их адреса», — передает телеканал.