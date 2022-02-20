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Политика

В Евросовете заявили о невозможности вечно предлагать Москве переговоры

Ведомости

В случае продолжения эскалации на Украине Запад введет санкции против России, так как нельзя вечно предлагать переговоры и оливковую ветвь, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Запад не видит признаков деэскалации, концентрация российских сил вокруг Украины продолжается. «Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции», — сказал Мишель (цитата по ТАСС). 

В попытке разделить Запад Россия «добилась обратного эффекта, сплотив страны Евросоюза, трансатлантических союзников [США и Канаду] и партнеров по всему миру», добавил глава Европейского совета. 

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Накануне на Мюнхенской конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции против России уже согласованы, они коснутся энергетического сектора и доступа к высоким технологиям и начнут действовать в случае начала войны на Украине. Запад может ограничить доступ России к финансовым рынкам и ввести экспортные ограничения, заявила фон дер Ляйен.

«У нас есть множество высокотехнологических товаров, по которым мы имеем доминирование и они не смогут быть легко заменены Россией», — отметила глава ЕК.

Сейчас происходит «самое крупное наращивание войск в Европе с темных времен холодной войны», а ЕС и НАТО будут сохранять единство по ситуации вокруг Украины, добавила фон дер Ляйен.

Западные государства в любом случае введут санкции против России, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Подобные ограничения нелегитимны, они представляют собой грубое нарушение международного права, подчеркнул Путин.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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