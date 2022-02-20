В Евросовете заявили о невозможности вечно предлагать Москве переговоры

Накануне на Мюнхенской конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции против России уже согласованы, они коснутся энергетического сектора и доступа к высоким технологиям и начнут действовать в случае начала войны на Украине. Запад может ограничить доступ России к финансовым рынкам и ввести экспортные ограничения, заявила фон дер Ляйен.