FT: ЕС планирует ввести санкции против 27 россиян в случае военной «агрессии»

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что если западные страны введут санкции в отношении России, то могут возникнуть «некоторые глобальные последствия». Она напомнила слова президента США Джо Байдена, что в случае вторжения России страны Запада намерены обложить ее «очень значительными издержками». Минфин США вместе с европейскими союзниками разрабатывает ряд санкций в сфере финансов, которые могут быть направлены против российских граждан и компаний и могут включать в себя контроль за экспортом, рассказала Йеллен.