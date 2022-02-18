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FT: ЕС планирует ввести санкции против 27 россиян в случае военной «агрессии»

Ведомости

Страны Евросоюза намерены ввести санкции против 27 россиян в случае гипотетической «агрессии» в сторону Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух информированных лиц.

По информации издания, предложение о расширении санкционного списка поступило от дипломатической службы ЕС. В то же время, как утверждают источники, Польша и поддерживающие ее страны предложили расширенный список, в который вошли 55 представителей России. В газете уточнили, что окончательный список лиц, на которых будут наложены санкции, будет определен с учетом конкретной ситуации.

Обсуждения о возможных антироссийских санкциях происходят на фоне распространяемых западными СМИ данных о якобы планах России напасть на Украину. В Кремле неоднократно отрицали планы военной агрессии.

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США и Евросоюз неоднократно предупреждали Россию, что введут масштабные санкции в случае вторжения. Среди них, в частности, блокировка торговых цепочек, отключение страны от SWIFT, запрет экспорта продукции из разных отраслей, ограничение доступа к международным финансовым рынкам.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что если западные страны введут санкции в отношении России, то могут возникнуть «некоторые глобальные последствия». Она напомнила слова президента США Джо Байдена, что в случае вторжения России страны Запада намерены обложить ее «очень значительными издержками». Минфин США вместе с европейскими союзниками разрабатывает ряд санкций в сфере финансов, которые могут быть направлены против российских граждан и компаний и могут включать в себя контроль за экспортом, рассказала Йеллен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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