FT: ЕС планирует ввести санкции против 27 россиян в случае военной «агрессии»
Страны Евросоюза намерены ввести санкции против 27 россиян в случае гипотетической «агрессии» в сторону Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух информированных лиц.
По информации издания, предложение о расширении санкционного списка поступило от дипломатической службы ЕС. В то же время, как утверждают источники, Польша и поддерживающие ее страны предложили расширенный список, в который вошли 55 представителей России. В газете уточнили, что окончательный список лиц, на которых будут наложены санкции, будет определен с учетом конкретной ситуации.
Обсуждения о возможных антироссийских санкциях происходят на фоне распространяемых западными СМИ данных о якобы планах России напасть на Украину. В Кремле неоднократно отрицали планы военной агрессии.
США и Евросоюз неоднократно предупреждали Россию, что введут масштабные санкции в случае вторжения. Среди них, в частности, блокировка торговых цепочек, отключение страны от SWIFT, запрет экспорта продукции из разных отраслей, ограничение доступа к международным финансовым рынкам.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что если западные страны введут санкции в отношении России, то могут возникнуть «некоторые глобальные последствия». Она напомнила слова президента США Джо Байдена, что в случае вторжения России страны Запада намерены обложить ее «очень значительными издержками». Минфин США вместе с европейскими союзниками разрабатывает ряд санкций в сфере финансов, которые могут быть направлены против российских граждан и компаний и могут включать в себя контроль за экспортом, рассказала Йеллен.