Елисейский дворец сообщил о согласии встретиться Путина и Байдена

12 февраля Путин и Байден провели телефонный разговор. Белый дом сообщил, что Байден предупредил Путина о серьезных последствиях, которые грозят России в случае якобы вторжения на Украину. Байден говорил с Путиным об эскалации военного присутствия России на границах Украины. Он дал понять, что «если Россия предпримет новое вторжение на Украину, США вместе с нашими союзниками и партнерами отреагируют решительно», рассказали в администрации президента США.