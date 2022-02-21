Газета
Политика

Елисейский дворец сообщил о согласии встретиться Путина и Байдена

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, Путин и Байден согласились с принципом проведения такого саммита, говорится на сайте Елисейского дворца.

«Он (Макрон. – Ведомости») предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин согласились с принципом проведения такого саммита», — говорится в сообщении.

В Елисейском дворце отметили, что саммит состоится только в случае, если Россия не вторгнется на Украину. Содержание саммита подготовят во время встречи 24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

12 февраля Путин и Байден провели телефонный разговор. Белый дом сообщил, что Байден предупредил Путина о серьезных последствиях, которые грозят России в случае якобы вторжения на Украину. Байден говорил с Путиным об эскалации военного присутствия России на границах Украины. Он дал понять, что «если Россия предпримет новое вторжение на Украину, США вместе с нашими союзниками и партнерами отреагируют решительно», рассказали в администрации президента США.

Россия неоднократно утверждала, что не имеет планов военной агрессии в отношении Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что страна была вынуждена отправить военных к украинским границам в связи с «недружелюбной атмосферой», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам.

Ранее по теме: Байден готов встретиться с Путиным, если не будет вторжения на Украину

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных