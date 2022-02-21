Елисейский дворец сообщил о согласии встретиться Путина и Байдена
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, Путин и Байден согласились с принципом проведения такого саммита, говорится на сайте Елисейского дворца.
«Он (Макрон. – Ведомости») предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин согласились с принципом проведения такого саммита», — говорится в сообщении.
В Елисейском дворце отметили, что саммит состоится только в случае, если Россия не вторгнется на Украину. Содержание саммита подготовят во время встречи 24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.
12 февраля Путин и Байден провели телефонный разговор. Белый дом сообщил, что Байден предупредил Путина о серьезных последствиях, которые грозят России в случае якобы вторжения на Украину. Байден говорил с Путиным об эскалации военного присутствия России на границах Украины. Он дал понять, что «если Россия предпримет новое вторжение на Украину, США вместе с нашими союзниками и партнерами отреагируют решительно», рассказали в администрации президента США.
Россия неоднократно утверждала, что не имеет планов военной агрессии в отношении Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что страна была вынуждена отправить военных к украинским границам в связи с «недружелюбной атмосферой», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам.